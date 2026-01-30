La Biblioteca Pública de Segovia refuerza en febrero los talleres de expresión oral, música e infantiles

Cartel de la jornada dedicada al cómic. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia retomará en febrero el ciclo de charlas dedicado al cómic, al tiempo que ofrecerá una amplia programación cultural dirigida tanto a público adulto como infantil, con actividades que combinan música, literatura, narración oral, talleres y exposiciones.

La programación se inicia el lunes 2 de febrero con un nuevo encuentro del ciclo 'Contando la música'. En esta ocasión, el director de orquesta José Luis López Antón analizará la Sinfonía número 9 'Desde el Nuevo Mundo', de Antonín Dvorák, uno de los compositores postrománticos más destacados y principal exponente del nacionalismo musical checo. La actividad, organizada en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCYL), tiene entrada libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, el martes 3 de febrero, será la segunda conferencia del primer ciclo de charlas sobre la historieta 'Cómic.EXE'. El ponente será Alejandro Jiménez Cid, que abordará la conferencia titulada 'Cíborgs, mechas y máquinas con alma: la imagen del robot en el manga', en la que realizará un recorrido por los personajes robóticos que han marcado la industria japonesa del entretenimiento a lo largo de los últimos ochenta años. Entrada libre.

Los siguientes martes del mes (10, 17 y 24 de febrero) se desarrollará el taller de narración oral 'ContArte', impartido por Maísa Marbán. Esta propuesta invita a los participantes a reconectar con el acto de narrar y a descubrir su potencial comunicador y expresivo. Para participar es necesaria inscripción previa.

La oferta cultural infantil comenzará el viernes 6 de febrero, con una nueva sesión de 'Bebés de cuento' titulada '¡Qué bien cuando me cuentan! ¿Quieres que te lo cuente otra vez?', a cargo de Carmen Talavera. La actividad está dirigida a bebés de entre 6 y 36 meses y requiere inscripción previa.

El sábado 7 de febrero se celebrará el cuentacuentos 'Leo, río y canto', con David Hernández Sevillano, recomendado para mayores de 3 años y con entrada libre hasta completar aforo. El programa 'Bebés de cuento' continuará el viernes 13 de febrero con 'Menudo mundo, menudo', impartido por Aurora Maroto y destinado a bebés de 6 a 36 meses, con inscripción previa.

El sábado 14 de febrero, Sandra San Miguel dirigirá el taller 'Poesía en colores con Antonio Machado', para niños y niñas mayores de 6 años, previa inscripción. El viernes 20 tendrá lugar el taller de animación prelectora 'Palabras que besan', con Mar Esteban, dentro del programa 'Bebés de cuento'.

La programación infantil continuará el sábado 21 con el taller 'Érase una vez', impartido por Ana López, de la Asociación 'Al otro lado', para mayores de 7 años. El mes concluirá el sábado 28 con dos actividades en inglés a cargo de Jennie Gant: 'Stories & Songs', para bebés de 6 a 36 meses, y 'Stories & Crafts', para niños y niñas de 3 a 6 años, ambas con inscripción previa.

Durante el mes de febrero permanecerán abiertas al público las tres exposiciones inauguradas en enero: 'De fotógrafo a fotógrafo (Fotoperiodismo II)', con imágenes del Premio Nacional de Fotoperiodismo 2016; 'Personajes de Segovia: Manuela Villalpando', dentro del programa 'Biblioteca oculta'; y en la sección infantil, 'Leo, río y canto', con ilustraciones de Ximena García.