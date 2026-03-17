Biki destaca un aumento de uso del 30% con respecto a hace un año pero se observa una caída de usuarios en varios meses

Archivo - Parking de bicicletas Biki en Valladolid. Parking Biki. Biki. Bicicleta. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Auvasa ha destacado que el servicio de bicicleta pública del Ayuntamiento de Valladolid, Biki, mantiene un incremento "medio" del 29 por ciento en los meses de enero y febrero con respecto a los mismos meses de 2025, con 4.250 usuarios más en el último mes que en febrero del pasado año.

Eso sí, la cifra de febrero refleja un descenso de usuarios con respecto a enero de este año, ya que el último mes la cifra máxima fue de 14.671 frente a los 15.062 de enero (-2,6%) y en comparación con octubre de 2025 la caída es más acusado, con casi 1.000 usuarios menos (-6%).

Cabe apuntar que en el mes de febrero concluyen los periodos de suscripción anuales de los usuarios que se han mantenido desde la puesta en servicio de Biki, en febrero de 2023, y este 2026 ha sido el primer año en el que los precios del sistema no han estado bonificados. En 2025 los bonos de viajes ilimitados tanto mensuales como anuales y las suscripciones tenían un descuento del 50 por ciento, con respecto a las tarifas oficiales, que son las que se aplican íntegramente este año.

En cualquier caso, Auvasa destaca que la media de enero y febrero de este año alcanza la cifra de 14.856 personas usuarias frente a las 10.532 de los dos primeros meses de 2025.

También se detecta un "importante crecimiento" del uso mensual de la bicicleta pública, ya que en la suma de enero y febrero se ha utilizado 52.150 veces, frente a las 44.155 en este mismo periodo del año pasado. Esto supone un incremento del 18 por ciento.

El día de la semana que más se utiliza es el jueves, después el viernes, con un promedio de viajes diarios de 2.543 y 2.413, respectivamente, frente a los 1.809 y 1.802 del año pasado, en estos mismos días de la semana.

Respecto a la utilización de los aparcamientos públicos de bicicleta Parkibici, en estos dos primeros meses del año se aprecia un ligero repunte de las personas usuarias (436), fruto de las reubicaciones de instalaciones que se han realizado para acercar estos espacios a zonas con una demanda potencial.

No obstante, el servicio aún no se encuentra en los niveles máximos de utilización puesto que la red cuenta con 40 instalaciones y 697 plazas.

El servicio Biki cuenta ya con 104 estaciones y 928 bicicletas.