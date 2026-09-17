BIKI marca un récord de 17.075 usuarios en la primera quincena de septiembre en vísperas de la Semana de la Movilidad

Archivo - Una estación de alquiler de bicicletas BIKI en Valladolid - VTLP - Archivo

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bicicleta pública --BIKI-- ha logrado un récord de 17.075 usuarios en la primera quincena de septiembre alas puertas de la Semana Europea de la Movilidad que promueve el Ayuntamiento y que llevará a Auvasa, empresa municipal Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa), ha programar mañana, en la Acera de Recoletos, una serie de actividades de bicicleta y autobús urbano.

En este sentido, Auvasa colaborará en el desarrollo de estas propuestas con el objetivo de acercar a los ciudadanos "alternativas de transporte eficientes, saludables, accesibles y sostenibles, reafirmando su compromiso con el modelo urbano municipal enfocado en el transporte público, la bicicleta y la movilidad activa".

La programación se iniciará a partir de las 12.00 horas con la celebración del 'BIKI Fun-Day', un espacio abierto a todos los públicos que incluirá actividades, circuitos, pruebas ciclistas y talleres para dar a conocer los servicios gestionados por la entidad, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

De forma paralela, se desarrollará la propuesta 'Siente el volante de Auvasa', que permitirá a niños y adultos acceder al puesto de conducción de un autobús urbano para conocer el trabajo de sus profesionales y la importancia de la seguridad vial.

Las acciones de la empresa municipal se completarán el sábado 19 de septiembre con la celebración de una ruta turística por Valladolid en BIKI, el servicio gratuito de BUS Turístico, un taller de reparación de bicicletas y cargoBIKI, así como la popular Ruta de Luz, un recorrido nocturno para usuarios de bicicletas y patines enfocado en visibilizar las formas de desplazamiento sostenibles.

A estas actividades se suma la iniciativa 'Bookcrossing en Auvasa', que ha instalado puntos de intercambio gratuito de libros a bordo de los autobuses de las principales líneas durante esta semana para fomentar la lectura entre las personas usuarias durante sus desplazamientos urbanos.

En relación con el servicio de bicicleta pública, Auvasa ha informado de que durante la primera quincena del mes de septiembre ha alcanzado por primera vez un récord de 17.075 personas usuarias registradas en BIKI.

Finalmente, la entidad ha recordado que hasta el 30 de septiembre mantiene activa una promoción especial de suscripción por un euro para facilitar e impulsar el uso de este transporte cómodo y rápido en el inicio del curso.