BIKI refuerza su servicio durante las Fiestas de Valladolid y duplica la capacidad de la estación de Plaza del Poniente

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de alquiler de bicicletas BIKI se suma a la celebración de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid con la ampliación de la estación de Plaza del Poniente con 20 anclajes más, la incorporación de pañuelos y vinilado festivo en algunas bicicletas y una promoción especial por la Semana Europea de la Movilidad que permitirá contratar la suscripción anual de bicicletas mecánicas por un euro hasta final de septiembre.

En el marco de las novedades, la ampliación de Poniente --uno de los puntos neurálgicos de los festejos populares-- el servicio casi duplicará su capacidad para garantizar disponibilidad de bicicletas y anclajes, acompañado de un refuerzo permanente de personal en la zona, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Asimismo, gran parte de la flota de BIKI llevará el tradicional pañuelo de fiestas, un gesto con el que la compañía busca sumarse al ambiente festivo y agradecer a los usuarios habituales y ocasionales que eligen la bicicleta como alternativa de movilidad.

Además, los usuarios tendrán disponible una promoción, a través de la aplicación o en la web de Auvasa, con la que podrán adquirir la suscripción anual a BIKI mecánica por un euro y abonar después 0,25 euros por trayecto de 30 minutos, o 0,75 euros en el caso de las bicicletas eléctricas.