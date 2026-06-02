Binter lanza billetes entre Valladolid y Canarias desde 90 euros para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo

Archivo - Un avión de Binter. - BINTER - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Binter ha lanzado billetes a precios reducidos, desde 90 euros eñ trayecto, para viajar entre Valladolid y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027, una promoción que estará vigente hasta el próximo 15 de junio.

Estos precios se aplican cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, con escala en Gran Canaria o en Tenerife.

El servicio incluye para todas las tarifas aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo, entre otras ventajas, según ha informado la aerolínea en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, Binter mantiene en esta ruta a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, lo que incluye 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.