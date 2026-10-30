'A bit of light', la oda a la esperanza de Ali Asgari ante la represión y los bombardeos en Irán

El cineasta iraní Ali Asgari, quien presenta 'A bit of light' en la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta iraní Ali Asgari reivindica la esperanza ante la represión y los bombardeos que asolan su país en 'A bit of light', una propuesta que destaca por su mirada íntima y sensible, combinada con toques de humor cotidiano.

Asgari compite por la Espiga de Oro de la Sección Oficial de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con este filme, en estreno español, el cual ha presentado en una rueda de prensa este viernes, 30 de octubre.

'A bit of light' presenta a un médico de Teherán que tras ser detenido e inhabilitado por atender a manifestantes decide suicidarse. La película acompaña al protagonista en el que puede ser el último día de su vida, el cual dedica a despedirse de sus familiares, poner a salvo a su gato y sus plantas y asegurarse de dejar atendidos a algunos pacientes.

"Era importante reflejar que alguien que ha tomado la decisión del suicidio aún tenía una conexión muy importante con la vida", ha aseverado el cineasta sobre esta propuesta luminosa sobre la resistencia de las personas en el Irán contemporáneo que se enfrenta a la represión y a los bombardeos de Estados Unidos.

Asgari ha relatado que tuvo la necesidad de hacer esta película tras ver en las calles del país la "esperanza" en los niños jugando en la calle en un contexto de incertidumbre y "tristeza" visible en las caras de los habitantes.

En este sentido, también ha recordado una anécdota personal que le inspiró para llevar a cabo este filme, una visita a su madre que realizó en medio de los bombardeos de junio de 2025. En una llamada, ella le pidió que fuese a visitarla y a su llegada el director se encontró con que le esperaba con un té y un turrón típico iraní:

"Nos sentamos a comer mientras oíamos la desgracia que ocurría fuera. Eso me hizo pensar en cómo es posible que el ser humano logre adaptarse a esas barbaridades", ha apuntado Asgari, para incidir en que todas estas experiencias le ayudaron a construir el canto a la vida de 'A bit of light'.

Los símbolos de luz en la vida del protagonista se representan en el filme a través de la conmoción de sus familiares, el agradecimiento de sus pacientes, las plantas que busca proteger y la música compartida con sus seres queridos.

La sensibilidad y delicadeza de estas escenas se combina con un tono humorístico para abordar la situación del país por los bombardeos, motivo por el que el guion, coescrito con Shadmehr Rastin, menciona en numerosas ocasiones a Donald Trump.

Asgari vio necesario incluir esa mirada humorística al ser este un elemento siempre presente en lo cotidiano: "La alegría y la tristeza son dos elementos que no están en lucha, sino que conviven. No saborearíamos la alegría con tanta dulzura sin la existencia de la tristeza".

Con esta propuesta que tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia , el iraní regresa a la Seminci, en la que ya ganó la Espiga de Oro al Mejor corto en la 61 edición.