Blanco adaptará la normativa de la Consejería a lenguaje fácil para facilitar accesibilidad a personas con discapacidad

Isabel Blanco, momentos antes de participar en el estreno en Valladolid del documental 'Lo imposible se hará'. Junto a ella (i) el presidente de Plena Inclusión, Juan Pablo Torres, y el vicepresidente José Gómez Martín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Plena Inclusión formalizarán a principios de años un convenio por el que se adaptará la normativa del departamento, "sobre todo la que se sube al portal de Gobierno abierto", al lenguaje fácil para "facilitar su accesibilidad a personas con discapacidad".

Así lo ha avanzado la titular de la cartera, Isabel Blanco, momentos antes de participar en el visionado del documental 'Lo imposible se hará' de Plena Inclusión, que ha llegado a Valladolid después de estrenarse hace un año en Madrid.

La también vicepresidenta de la Junta ha incidido en el "compromiso firme" del "Gobierno del presidente Mañueco con las personas con discapacidad", al tiempo que ha recordado que durante esta legislatura se ha aprobado la ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad "una norma trabajada" con estas entidades que pone al colectivo "con discapacidad en el centro de su propia vida y de las políticas" del Ejecutivo autonómico.

"Una ley que se basa en adaptarnos al proyecto de vida de las personas con discapacidad, en transmitir a sus familias, sobre todo, la tranquilidad y la seguridad de que las actuaciones que vayamos realizando con ellos se van a adaptar a lo que ellos nos van pidiendo, a lo que ellos nos van demandando, a lo que ellos quieren", ha resumido.

Avances que han continuado con la "planea integración de las personas con discapacidad" en el horizonte. En este contexto, ha avanzado que en los "próximos días, a principios de año", adaptarán la normativa de la Consejería "tanto leyes, proyectos legislativos vigentes como las nuevas normas" que se vayan poniendo en marcha "al lenguaje fácil".

"De esta manera, las personas con discapacidad intelectual estén más integradas y facilitar esa accesibilidad universal a todas ellas", ha abundado para matizar que ya han comenzado a trabajar con "alguna normativa", como la Ley del Proyecto de Vida de Personas con Discapacidad, que "ya está colgada" en la "web en lectura fácil".

Con esta adaptación, en palabras de Blanco, este colectivo podrá "realizar todo tipo de aportaciones de una manera más fácil". "Esto es la adaptación real, la accesibilidad real de las personas con discapacidad", ha finalizado.

DOCUMENTAL

'Lo imposible se hará' es una pieza documental protagonizada por 38 artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que actuaron en un concierto "memorable", celebrado en el Auditorio Nacional de la Música, para conmemorar el 60 aniversario de Plena inclusión España, ha recorado su presidente Juan Pablo Torres.

Desde Castilla y León participaron tres artistas de Fundación Personas y de Fundación Asprodes. Esta cinta, que se pudo ver por primera vez en Madrid, hace ahora un año, recrea un proyecto artístico lleno de emoción y de verdad protagonizado por jóvenes llegados de todo el país que unieron sus ilusiones, acompañados por sus familias, para mostrar que la cultura y el arte son lenguajes universales e inclusivos.

El documental se apoya en la voz de sus protagonistas, entrevistados durante el proceso de creación y ensayo de un espectáculo que les unió con los componentes de la orquesta Carlos III, dirigida por Juan Manuel Alonso.

El título procede de una frase pronunciada por uno de los familiares que estuvieron al frente de la fundación de FEAPS, en 1964, que luego pasó a denominarse Plena inclusión.

Lo que dijo fue: "Lo difícil ya está hecho, lo imposible se hará", en referencia al "enorme esfuerzo" que ha supuesto a este movimiento de familias y personas con discapacidad intelectual, "aplacar los sesgos y la discriminación, para avanzar en la consolidación de derechos refrendados por leyes que nos acercan a la extensión de la plena ciudadanía para 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo", tal y como recoge la web de la entidad de la que se hace eco Europa Press.