Blanco asume Educación y Carriedo Empleo tras las nuevas designaciones de Lucas y García en las Cortes

Archivo - La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa posterior al consejo - JCYL - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asume las funciones de la Consejería de Educación y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, las de Industria, Comercio y Empleo tras el cese de Rocío Lucas y Leticia García por sus nuevas designaciones en las Cortes como secretaria de la Mesa la primera y portavoz del Grupo Parlamentario Popular la Segunda.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este lunes los acuerdos por los que cesan en sus funciones las consejeras de Educación, Rocío Lucas, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ante sus nuevas responsabilidades en el Parlamento que se constituirá mañana.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha encargado del ejercicio de las funciones de la Consejería de Educación. Blanco mantendrá esta responsabilidad de forma interina hasta la formación de un nuevo Gobierno y mientras la titularidad del departamento permanezca vacante.

De igual manera, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asumido las funciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo tras el cese de García.

Estos cambios se han producido tras el anuncio del Grupo Parlamentario Popular de proponer a Rocío Lucas como secretaria de la Mesa de las Cortes y a Leticia García como nueva portavoz de la formación en el Parlamento autonómico.

Según las mismas fuentes, Isabel Blanco asumirá las funciones de la Consejería de Educación y Carlos Fernández Carriedo las de Industria, Comercio y Empleo hasta la formación de un nuevo Gobierno