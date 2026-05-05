Blanco compromete su apoyo a Asprona y anima a participar en la 49 edición de su marcha en Valladolid

Blanco, con la camiseta de esta edición, junto a los responsables de Asprona Valladolid. - JCYL

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comprometido su apoyo a Asprona al tiempo que ha animado a participar en la 49 edición de su marcha que se celebrará este sábado en Valladolid.

Así se lo ha transmitido a los responsables de la organización en un encuentro que ha mantenido hoy en la sede de la Consejería y donde ha recibido el dorsal y la bolsa que se entregarán a los participantes de la histórica marcha.

El recorrido urbano y rural consta de 20 kilómetros, está abierto a todos los públicos, es libre de barreras arquitectónicas y se celebra en beneficio de las personas con discapacidad intelectual de Fundación Personas Valladolid-Asprona.

El presidente de la entidad, Amando Cacho, el director general, Daniel Clavero, y la responsable de apoyo a las familias de Asprona Valladolid, Sonia Ferreras, le han explicado a Isabel Blanco que la recaudación de esta edición tiene dos objetivos: sufragar la mejora del servicio de transporte y las obras de reforma del nuevo local de ocio.

"Desde la Junta, trasladar todo nuestro apoyo, a las entidades del tercer sector, a las entidades que trabajan con las personas con discapacidad, por seguir mejorando el día a día. La colaboración es muy estrecha, en plazas residenciales, en centros de día, apostando, por supuesto, por el empleo, en este caso, de las personas con discapacidad. Y participar en la marcha es una manera, sobre todo, de colaborar y de visibilizar a estas personas, pero también a sus familias y al trabajo tan importante que se realiza todos los días", ha apuntado.