Blanco defiende en Bruselas las peculiaridades de CyL y el futuro de los jóvenes ante la Estrategia Intergeneracional

Isabel Blanco en una de las dos reuniones mantenidas en Bruselas sobre la Estrategia Intergeneracional. - JCYL

VALLADOLID/BRUSELAS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido hoy dos reuniones en Bruselas para abordar las políticas en materia de cohesión social desde diferentes perspectivas y donde ha defendido las peculiaridades y características de Castilla y León y el futuro de los jóvenes.

Blanco ha explicado que se ha mantenidos dos encuentros con los equipos técnicos del comisario y de la vicepresidenta ejecutiva responsables de la Estrategia Intergeneracional, una estrategia que se adoptó por parte de la Comisión Europea el 5 de marzo y cuya implementación ya ha comenzado.

La vicepresidenta ha asegurado que en estas dos reuniones se ha abordadp este "documento programático" y se han resuelto algunas de las dudas y cuestiones planteadas " y en las que Castilla y León sobre tiene mucho que decir", porque como ha apuntado Blanco es el "futuro de los jóvenes".

Al respecto, la vicepresidenta y consejera de Familia ha indicado que la Estrategia se ha centrado "principalmente y de una manera transversal" por "esta estrategia juvenil" a lo que ha añadido que se apuesta por "políticas justas apuesta, por oportunidades justas y apuesta por un territorio justo".

En este sentido, Isabel Blanco ha defendido que las "características del territorio no tienen que lastrar el porvenir y el futuro de los jóvenes" y las decisiones que se tomen "tampoco" y ha de subrayado que Castilla y León "tiene mucho que decir".

Por ello, la vicepresidenta de la Junta en funciones ha querido llevar la visión de Castilla y León "una Comunidad con una gran superficie, menos densidad de población y un mundo rural donde prestar los servicios es un 50 por ciento más caro que en las ciudades".

Blanco ha defendido que esta Estrategia, "a la hora de implementarse debe tener en cuenta las características de territorios y comunidades" como Castilla y León, unos planteamientos con los que los equipos técnicos con los que se ha reunido han sido "recpetivos"