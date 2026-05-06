Blanco denuncia la congelación del 'Plan Corresponales' desde 2021 y exige al Gobierno incrementar las ayudas

Isabel Blanco, en Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Igualdad. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta emplea casi 60 millones de euros en políticas de conciliación y fomento de la natalidad a través de un amplio abanico de programas, recursos y ayudas dirigidas a facilitar la vida de las familias de la Comunidad, de los cuales 48,2 pertenecen a las iniciativas propias del Ejecutivo autonómico y 11,5 millones corresponden a la cuantía que recibe Castilla y León por parte del Gobierno central para sufragar parcialmente el 'Plan Corresponsables'.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se ha tratado el reparto de fondos de este programa que se desarrolla entre las comunidades autónomas y el Estado.

Precisamente, Isabel Blanco ha manifestado que la Junta, aun con los fondos de este programa congelados desde 2021, año en el que se puso en marcha, y sin presupuesto general desde hace tres ejercicios, tiene que aportar 3,8 millones de euros para garantizar el funcionamiento del mencionado 'Plan Corresponsables'.

"El presidente Mañueco tiene un compromiso con las familias de Castilla y León, tiene un compromiso con la conciliación de las familias y tiene un compromiso para seguir apostando por la corresponsabilidad, especialmente en una comunidad tan extensa y tan rural como esta", ha subrayado la consejera, de ahí su pregunta al Gobierno sobre "si realmente cree en la conciliación, si realmente cree en las familias de Castilla y León".

La número dos del Gobierno autonómico ha solicitado al Ministerio de Igualdad que incremente la partida de este plan, puesto que las comunidades autónomas están realizando el esfuerzo de complementarlo con fondos propios para que pueda seguir implementándose. Un programa que se desarrolla para favorecer la conciliación de las familias con hijos de hasta 16 años, cuyo eje principal es la perspectiva de corresponsabilidad y reparto equitativo entre padres y madres. Además, esta iniciativa tiene por objetivo la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados, así como la certificación de la experiencia cuando esta actividad se presta no profesionalmente .

Por tanto, ese programa se suma al extenso catálogo del Plan Familias y al resto de recursos de la Junta dirigidos a facilitar la conciliación, uno de los ejes estratégicos del Ejecutivo autonómico para fomentar la natalidad, apoyar a las familias castellanas y leonesas y asentar población.

En este sentido, cabe destacar los 12 millones de euros destinados al 'Bono Nacimiento', una línea de ayudas por nacimiento o adopción de hasta 2.500 euros y de la que se han concedido 7.011 bonos el pasado año; una prestación que el presidente Mañueco se ha comprometido recientemente a ampliar la cuantía máxima hasta los 5.000 euros por hijo en próximas convocatorias.

En lo que respecta ya a la conciliación en la primera etapa de la vida del niño, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el 'Bono Concilia' para familias con hijos de 0 a 3 años, a quienes concede una cuantía de 750 euros para gastos de guardería o cuidador con un gasto total de 11 millones de euros. En 2025 se otorgaron 12.202 ayudas.

Para la siguiente franja de edad -de 4 a 12 años-, las familias pueden recibir el 'Bono Infantil', que consiste en una aportación de 200 euros por hijo para sufragar las actividades extraescolares, y para lo que la Junta ha destinado 8,4 millones de euros tras 32.000 bonos concedidos, a los que hay que sumar los que se concederán en próximas fechas.

Además, cada año se convocan las subvenciones por reducción de jornada laboral y por excedencia por cuidado de hijos, unas ayudas de hasta 1.500 euros a las que destina 2 millones de euros.

La Junta cuenta también con una serie de programas en los que los menores asisten a sus centros escolares más allá de la jornada lectiva para facilitar a sus padres la asistencia a su puesto de trabajo con total normalidad. Es el caso de 'Madrugadores', que se ofrece en 410 centros para 14.236 niños, y 'Tardes en el cole', con 25 centros y 301 menores asistiendo, para los que la Consejería de Educación destina 6,2 millones de euros. En este contexto, deben sumarse también los 624 centros que imparten gratuitamente el primer ciclo de Infantil, en los que hay 17.125 alumnos escolarizados.

Pero, además, durante los periodos de vacaciones escolares que, sin embargo, siguen siendo laborables para los padres, la Junta cuenta con el programa 'Conciliamos', en el que ha invertido 5 millones de euros, iniciativa en la que, el pasado ejercicio, participaron 25.451 menores en 347 municipios durante Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano, batiendo todos los récords. Cabe recordar que, a partir de este año, se incorpora también el periodo no lectivo del mes de septiembre hasta que comience el curso escolar, cubriendo así todo el verano.