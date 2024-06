Blanco exige una política migratoria de "Estado y consensuada" y avisa de que CyL "seguirá siendo tierra de acogida"

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno central una política migratoria "de Estado y consensuada" para que no haya "comunidades de primera y de segunda", algo que, ha lamentado, "acostumbra el presidente para mantenerse en el poder", si bien ha avisado de que Castilla y León "es y seguirá siendo tierra de acogida".

En declaraciones realizadas a los medios poco después de informar mejoras en la atención a los afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Castilla y León, la consejera ha señalado que están a la espera de "conocer" la reforma de la ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes.

"Se está hablando de un documento que no sabemos cuál es, qué es lo que se quiere contar o lo que se quiere hablar en esa Comisión sectorial, que todavía no nos han convocado. Y entendemos que cualquier tema, en este sentido, tiene que ser de consenso", ha apelado la titular del ramo.

En este sentido, ha advertido al Gobierno de que esta reforma no puede venir por la vía de la "imposición". "Tiene que ser un consenso entre todas las administraciones y no puede haber, como es costumbre de este Gobierno, negociaciones bilaterales. En España no hay comunidades de primera y no hay comunidades de segunda, a lo que nos tiene muy acostumbrados el Gobierno. Algo que el señor Sánchez hace habitualmente para seguir estando en la Moncloa", ha afeado para poner como ejemplo la ley de Amnistía, la "condonación" de la deuda a Cataluña o su "financiación singular".

Al hilo de estas palabras, ha recordado que "el socio separatista" de Sánchez ya ha advertido de que apoyará la ley siempre que a Cataluña no lleguen "menores migrantes". "Entendemos que la política migratoria tiene que ser una política de Estado, en primer lugar, dotada suficientemente con recursos y que se haga desde el consenso. Es una política fundamental no sólo en España, sino en la Unión Europea. Tiene que haber lo que se ha demandado siempre, en origen. Todo eso nos lo tendrán que contar y sin que haya imposiciones", ha reiterado.

No obstante, y a preguntas sobre la amenaza de Vox de romper los gobiernos de coalición si llegan menores extranjeros no acompañados, Blanco ha sido clara. "Castilla y León siempre ha recibido menores, los últimos 85 procedentes de Ucrania o 20 procedentes de Canarias y están integrados en nuestro sistema de protección. Castilla y León es y seguirá siendo tierra solidaria y tierra de acogida", ha zanjado.