Blanco reclama una financiación autonómica "justa" que tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión rural de CyL

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, participa en el Día de la Provincia de Burgos, celebrado en Villarcayo - JCYL

BURGOS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reclamado este sábado una financiación autonómica "justa" que tenga en cuenta las características de la Comunidad, entre ellas la población, la dispersión territorial, el envejecimiento y su situación geográfica, al tiempo que ha defendido el compromiso de la Administración autonómica con la prestación de servicios públicos en el medio rural.

Blanco se ha expresado en estos términos durante su participación en el Día de la Provincia de Burgos, celebrado en Villarcayo, donde ha situado la atención a las necesidades de los municipios rurales como uno de los principales retos de Castilla y León.

La vicepresidenta segunda ha señalado que Castilla y León cuenta con 2.248 municipios y más de 600 pedanías en la provincia de Burgos y ha recordado que se trata de una de las comunidades más extensas de Europa y la de mayor superficie de España.

En este contexto, ha advertido de que prestar servicios en el mundo rural supone un coste un 52 por ciento superior al de hacerlo en las grandes ciudades, una circunstancia que debe ser tenida en cuenta en el sistema de financiación autonómica.

En el ámbito de los servicios sociales, Blanco ha indicado que la ayuda a domicilio en la provincia de Burgos atiende a más de 5.200 personas a través del Acuerdo Marco con la Diputación y ha asegurado que la prestación de este servicio en el medio rural resulta un 78 por ciento más cara.

Asimismo, ha señalado que la educación primaria en el mundo rural tiene un coste un 33 por ciento superior y ha destacado el esfuerzo de la Junta para contribuir a la renovación de los centros educativos rurales.

En concreto, ha apuntado que durante el último año se han destinado dos millones de euros a 45 centros de la provincia de Burgos dentro de estas actuaciones.

Respecto a la Sanidad, la vicepresidenta segunda ha señalado que atender en el medio rural a las personas mayores de 75 años multiplica por siete el coste respecto a la atención de una persona adulta, al tiempo que ha defendido que Castilla y León mantiene estos servicios en su territorio.

Blanco ha vinculado estas diferencias de coste con las características demográficas de la Comunidad y, en particular, con el envejecimiento.

En el caso de Burgos, ha situado la tasa de envejecimiento en el 25 por ciento, frente al 19 por ciento de media en la Unión Europea y el 20 por ciento en España.

Durante su intervención, ha defendido además la colaboración entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos para mantener y ampliar los servicios públicos en los municipios, y ha puesto como ejemplo el transporte en autobús de titularidad autonómica, que ha señalado que es gratuito para todos los usuarios.

También ha citado el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que cuenta con 97 millones de euros para cuatro años en colaboración con la Diputación de Burgos, así como los fondos de cooperación destinados a pequeñas obras municipales de abastecimiento, saneamiento, pavimentación, alumbrado o instalaciones deportivas y de ocio.

La vicepresidenta segunda ha relacionado estas políticas con el objetivo de fijar población en Castilla y León y ha asegurado que la Junta quiere favorecer que los jóvenes permanezcan en la Comunidad, que nuevas personas se instalen en ella y que quienes se marcharon puedan regresar.

En materia de vivienda, Blanco ha defendido una fiscalidad más favorable para el medio rural y ha señalado que los jóvenes residentes en estos municipios pueden recibir ayudas al alquiler de hasta el 75 por ciento del coste, frente al 50 por ciento en otros supuestos.

Asimismo, ha destacado la ley de medidas tributarias presentada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que contempla, según ha indicado, 36 nuevos beneficios fiscales para el próximo año, con medidas específicas para el medio rural, entre ellas el "impuestos cero" en la transmisión de explotaciones agrícolas.

Blanco ha situado precisamente el acceso a la vivienda como una de las prioridades de la legislatura y ha defendido la rehabilitación de inmuebles existentes, la construcción de nuevas promociones y la colaboración con diputaciones y ayuntamientos para facilitar suelo.

En este punto, ha citado el programa Rehabitare y ha señalado que hasta 2024 se habían rehabilitado más de 60 viviendas en la provincia de Burgos, mientras que ha avanzado la puesta en marcha de un nuevo Rehabitare privado con la colaboración de la Diputación para incorporar más viviendas al mercado.

La representante de la Junta también ha destacado la convocatoria de ayudas al alquiler, resuelta hace unas semanas y dotada con 54 millones de euros, y ha comparado esta cantidad con los 118 millones de euros destinados al nuevo hospital de Aranda de Duero.

En materia sanitaria, Blanco ha citado además los 118 millones de euros destinados al nuevo hospital de Aranda, que, según ha señalado, permitirá atender a más de 55.000 personas de la comarca de La Ribera.

La vicepresidenta segunda ha recordado igualmente que la Facultad de Medicina de Burgos ya es una realidad y que este curso ha comenzado a impartir estos estudios, después de tratarse de una demanda planteada en la provincia.

Finalmente, Blanco ha reivindicado el patrimonio natural, arquitectónico y gastronómico de Burgos y Castilla y León y ha destacado especialmente el "patrimonio humano" de la Comunidad, al tiempo que ha trasladado el compromiso del Gobierno autonómico con los municipios y con aquellos proyectos que, según sus palabras, contribuyan a generar oportunidades en el territorio.