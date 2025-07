Blanco reclama refuerzo policial en Medina del Campo (Valladolid) y critica la "inacción" del Gobierno

Elude relación entre Torre Pacheco y Medina, ya que en este último caso "es puntual, ligado al verano y a la llegada de temporeros"

NAVARREDONDA DE GREDOS (ÁVILA), 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha solicitado este martes al Gobierno de España un refuerzo de la seguridad en Medina del Campo (Valladolid), con lo que se ha sumado a la petición realizada por el alcalde del municipio, Guzmán Gómez, quien ha señalado que existe un aumento de incidentes relacionados con la seguridad ciudadana en la villa.

Blanco, quien ha realizado estas declaraciones en Navarredonda de Gredos (Ávila), ha señalado que "lo que está ocurriendo en Medina del Campo es un problema de seguridad ciudadana", un punto en el que ha reiterado que el alcalde ya ha trasladado esta situación al Gobierno de España, a través del delegado y al subdelegado del Gobierno.

Según ha defendido la consejera es "imprescindible" que se desplieguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "mantener el orden" en la villa vallisoletana, al tiempo que ha defendido que "el Gobierno no puede ponerse de perfil" ante una demanda "necesaria" para el municipio. "Se le está pidiendo porque lo necesita, y tienen que dotar tanto de personal como de los medios adecuados para que los agentes puedan ejercer correctamente su trabajo", ha recalcado Blanco.

"Una vez más, el Gobierno se pone de perfil con este tema. Estamos hablando de un problema de seguridad ciudadana en Medina del Campo y el Gobierno tiene que poner Policía Nacional en el municipio", ha afirmado.

No obstnate, sobre la posibilidad de que la situación se extienda a otros puntos de la región, como ha sucedido en localidades como Torre Pacheco, en Murcia, Blanco ha matizado que ambos casos no son equiparables: "No es la misma situación que Torre Pacheco, lo que ocurre en Medina del Campo es puntual, ligado a los meses de verano y a la llegada de temporeros para campañas agrícolas como el ajo, la patata o la fresa".

Finalmente, la vicepresidenta ha reclamado al Ejecutivo central que "dote de los medios, del personal y de las condiciones necesarias a los agentes para que puedan realizar correctamente su trabajo", y ha subrayado la necesidad urgente de dar una respuesta ante la preocupación expresada desde el municipio vallisoletano.