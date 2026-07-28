Blanco reitera la petición al Gobierno para que iguale a la Junta y multiplique los fondos del Plan de Vivienda en CyL

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha "lanzado el guante" y pedido "valentía" al Gobierno central para que iguale el esfuerzo del Ejecutivo autonómico, que ha multiplicado por seis su aportación al Plan Estatal de Vivienda cuando el Ministerio aporta el doble que en el anterior.

Blanco se ha expresado así en el marco de la entrega de llaves de 59 viviendas colaborativas de alquiler para jóvenes en Valladolid, en el sector de Los Viveros, un acto al que ha asistido la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda, Maribel Vergara, a la que ha dirigido la petición.

La vicepresidenta segunda ha expresado el compromiso de la Junta con la vivienda e impulsar la disponibilidad de suelo, las ayudas, el alquiler, la compra o la rehabilitación y ha abogado por hacerlo manera "coordinada" y "colaborativa, es nuestra prioridad".

En este contexto, al igual que la directora general, se ha referido al nuevo Plan Estatal de Vivienda, que cuenta en Castilla y León con 378 millones de euros y en el ha explicado que el Gobierno central ha hecho "un esfuerzo" por multiplicar por dos la cantidad que destinaba, pero la Junta lo ha hecho "por seis" con respecto al anterior, hasta 151 millones.

"Le lanzo el guante de que sean valientes e incrementen la parte que les corresponde en ese plan, lo mismo que la Junta, seis veces. Así podremos llegar a más familias en Castilla y León", ha agregado.

Así lo ha señalado en el acto de entrega de viviendas en Valladolid, que ha contado con la presencia también del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, dado que el Ayuntamiento ha cedido la parcela para su construcción.

ALQUILER ASEQUIBLE

La actuación, destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible, eficiente y de calidad, supone una inversión total de 8,15 millones de euros, de los cuales 2,6 millones de euros se financian por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU y 5,55 millones de euros son aportados por la Junta de Castilla y León.

Isabel Blanco, quien ha asegurado que los jóvenes son una prioridad para la Junta y por eso se les trata de ayudar a desarrollar su proyecto de vida, ha comenzado su intervención disculpando la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha asegurado que le gustaría haber estado en este acto, algo que ha impedido la situación que vive Ávila con los incendios, a cuyos afectados ha enviado su "cariño", al igual que el apoyo a los equipos de extinción.

La vicepresidenta de la Junta ha incidido en que la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, y considera que es un "reto" al que se enfrentan las administración y para el Ejecutivo autonómico "es totalmente y absolutamente prioritario".

Como ejemplo de ello, ha apuntado que en esta legislatura el presidente de la Junta ha elevado el rango de las políticas de vivienda, pasando de depender de una consejería a una vicepresidencia.

Así, ha señalado como objetivos tanto viviendas en venta como en alquiler como las entregadas y ha señalado como factores fundamentales sobre los que tienen que incidir para poner viviendas a disposición de las personas en primer lugar el suelo, para lo que ha explicado que se impulsará el portal de suelo en el que se oferta.

Como segundo factor, ha señalado la construcción de viviendas, con el reto "ambicioso" para esta legislatura de llegar a las 5.000 e incrementar incrementar el 80 por ciento la financiación que se destina a las políticas de vivienda, en colaboración con las distintas administraciones a través de los fondos Next Generation y el Mecanismo de Rescuperación y Resiliencia, mediante el que se construyen en la Comunidad más de 1.000 viviendas por importe de 134 millones (84 aportados por la Junta y 50 por instituciones europeas), entre ellas las 59 entregadas este martes.

Además, como tercera cuestión para ayudar a las familias ha citado las ayudas de alquiler, cuya resolución se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO

Por su parte, la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio ha señalado que el Gobierno ha contribuido con 2,7 millones a la promoción de Los Viveros y ha destacado que el Ejecutivo central apuesta por que la vivienda como "base de la estabilidad, la seguridad y la salud" y ha añadido que trabajará para que la vivienda sea "ante todo un derecho y no un bien de mercado".

Por ello, ha recordado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los recursos económicos hasta los 7.000 millones en toda España. "Es el presupuesto más ambicioso, el mayor de la historia, el más sostenible y el más social", ha señalado Vergara, quien ha concretado que en Castilla y León se pasa de 101 a 378 millones para incrementar la oferta de vivienda "asequible, digna y de calidad" con una protección indefinida y permanente.

Además, ha señalado que, en Castilla y León, el Gobierno de España ha impulsado desde el 2018 la movilización de 16.629 viviendas que alcanzaron una inversión de 600 millones de euros (2.004 de obra nueva y 14.625 de rehabilitación).

En este acto ha participado también el alcalde de Valladolid, quien ha afirmado que el acto de entrega de llaves supone más que el de una vivienda y o ha interpretado como algo que "facilita la construcción o los cimientos de un hogar", por eso ha señalado lo emotivo que le ha resultado el acto, y ha recordado que en Valladolid se tienen en marcha 350 viviendas y el Plan Director del Ayuntamiento contempla más de 1.600.

VIVIENDAS COLABORATIVAS

El edificio incorpora diferentes tipologías residenciales y cuenta con seis viviendas tipo dúplex, distribuidas en dos plantas: en planta baja disponen de salón-comedor-cocina y aseo, y en planta alta de dos dormitorios y baño. Además, el edificio incluye seis viviendas de un dormitorio con baño salón-comedor-cocina y 47 viviendas de dos dormitorios y dos baños, más salón-comedor-cocina.

Las viviendas se entregan con cocina y baños totalmente equipados, calefacción por suelo radiante, producción de agua caliente sanitaria y calefacción mediante conexión a la red de calor con biomasa, así como sistema de recuperación de calor de doble flujo, con calificación energética A.

El edificio cuenta con espacios comunes entre los que se incluyen una sala multiusos colaborativa con aseos, cocina y terrazas comunitarias, además de una zona de lavandería.

Las rentas mensuales máximas se sitúan, de media, en 308 euros para las viviendas de un dormitorio y 433 euros para las viviendas de dos dormitorios y viviendas tipo dúplex.

Estas viviendas están dirigidas a jóvenes menores de 36 años y tienen como objetivo ofrecer una alternativa residencial moderna, eficiente y asequible, favoreciendo su emancipación y el acceso a una vivienda protegida en alquiler.

La promoción del plan Los Viveros, que hoy se entrega, es la primera de las cuatro promociones de alquiler joven que se están desarrollando en Valladolid con financiación de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que suman un total de 393 viviendas. Tras la puesta a disposición de esta primera promoción, se convocarán próximamente los correspondientes procedimientos de adjudicación para entregar a sus inquilinos las viviendas de las otras tres promociones: 50 viviendas en Mieses, 170 viviendas en Parque Alameda y 114 en Parquesol.

En la provincia destaca también la próxima entrega de 27 viviendas en alquiler joven en Medina del Campo, que ampliarán la oferta de vivienda asequible para jóvenes y contribuirán a favorecer su emancipación y fijación de población en el territorio.