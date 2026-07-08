Blanco reivindica la "certidumbre y la estabilidad" que ofrece CyL como atractivo para las empresas

ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha reivindicado "la certidumbre y la estabilidad" que ofrece Castilla y León como atractivo para las empresas y para las inversiones.

"Son cosas muy importantes para desarrollar un proyecto de presente y de futuro", ha subrayado la responsable autonómica en declaraciones a los medios antes de participar en la entrega de los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Zamora, una cita organizada por la entidad financiera y por el periódico La Opinión-El Correo que se celebra este miércoles en los Jardines del Rey de la ciudad zamorana.

En ese contexto, Blanco ha repasado algunos de los datos positivos que rodean en estos momentos a la economía de Castilla y León, como el crecimiento de un 2,6 por ciento en el Producto Interior Bruto de la comunidad en el año 2025, un repunte "impulsado por la recuperación industrial y por las exportaciones".

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha defendido el compromiso del Gobierno que lidera el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco con las empresas, y ha destacado las próximas ayudas a la innovación, a la modernización o a la incorporación de socios a las cooperativas agrarias, así como la apuesta por una fiscalidad favorable y por la creación de suelo industrial.

Además, ha considerado que la apuesta de la Administración autonómica se ve reforzada por la puesta en marcha de planes regionales especiales. En estos momentos, hay 15 iniciativas de esta naturaleza en Castilla y León, cinco de ellas presentes en la provincia de Zamora.