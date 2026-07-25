Blanco visita a las más de mil personas realojadas en la Academia de Policía Nacional de Ávila por el fuego

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha visitado esta tarde a las más de mil personas realojadas en la Academia de Policía Nacional de Ávila - JCYL

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha visitado esta tarde a las más de mil personas realojadas en la Academia de Policía Nacional de Ávila, que ha acogido a los desplazados por los incendios de la provincia.

La vicepresidenta ha agradecido la labor de todas y cada una de las personas que atienden a los desplazados y especialmente a los responsables de la Academia, con el Jefe de División de la Policía Nacional, Javier Nogueroles, al frente.