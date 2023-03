Blasco renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Burgos y anuncia su baja en el PP

BURGOS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha anunciado este miércoles su renuncia al acta de concejal y su baja en la militancia del Partido Popular.

Blasco ha adoptado esta decisión después de que el partido no contase con ella para liderar la candidatura municipal a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y tras reconocer que su idea era mantenerse en la agrupación hasta la convocatoria oficial

de los comicios.

"Me he dejado el alma para cumplir con mi compromiso con el Partido Popular y los burgaleses", ha aseverado Blasco, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de aclarar que, tras conocer que no lideraría el proyecto local, asumió la responsabilidad

personal de mantenerse al frente de los 'populares' hasta el 3 de abril.

Eso sí, ha reconocido que los acontecimientos se han sucedido en las últimas horas hasta verse obligada a anunciar esta decisión, después de que varias publicaciones la hayan relacionado con un nuevo proyecto político en la ciudad.

Carolina Blasco ha defendido su comportamiento a lo largo de las últimas semanas y ha insistido en que "nadie encontrará una palabra en mi boca en contra de la ausencia de explicaciones" al no ser designada candidata.

Frente a eso, ha dicho, que "ha trabajado dando la cara y sin una palabra en contra del PP". "No puedo decir que haya sucedido lo mismo en sentido inverso", ha añadido, mientras ha avisado que no quiere "hablar mal si todo progresa como debe".

DIRECTIVA PROVINCIAL

Respecto a si había notificado su decisión a la Directiva del PP de Burgos, ha señalado que "no le puede coger por sorpresa esta situación", ya que trasladó al presidente provincial que, "sí o sí", tenía la intención de defender su proyecto personal.

Blasco ha hecho balance de sus más de diez años militando en el Partido Popular y ha sostenido que "siempre" ha defendido con "generosidad" los proyectos e ideas, aunque ello no haya estado exento de "momentos complejos".

Ante la posibilidad de que lidere un nuevo proyecto político de cara a las elecciones de mayo, ha remarcado que "habrá tiempo para hablar de ello", cuando se convoquen oficialmente los comicios.