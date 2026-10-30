Bocyl publica el complemento de 20 euros al mes para los tutores de centros públicos de CyL

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la modificación de la orden de retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad para el año 2026, por la que se establece un complemento de 20 euros mensuales para el personal docente no universitario que desempeñe funciones de tutoría.

La medida, acordada a iniciativa conjunta del consejero de la Presidencia y de la consejera de Educación, hace efectivo el acuerdo aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado 8 de octubre para la mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo para el personal docente mayor de 55 años.

Esta compensación económica, negociada en la mesa sectorial del personal docente el 27 de julio de 2026, consiste en una cuantía fija que percibirá el personal funcionario docente -ya sea de carrera, en prácticas o interino- designado como tutor durante el curso escolar con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026.

El nuevo componente singular del complemento específico reconoce la labor de tutoría en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como en Centros de Educación Especial, Aulas sustitutorias y Centros de Adultos.