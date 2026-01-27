Bocyl publica la resolución de 90 ayudas para contratar investigadores predoctorales en CyL, con 10 millones de euros

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Bocyl publica este martes la resolución de la Consejería de Educación para la convocatoria de 90 ayudas para la contratación de investigadores predoctorales en la Comunidad, para lo que se ha consignado una partida de 10 millones de euros.

Esta convocatoria de ayudas está dirigida a financiar la contratación predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y darálugar a un contrato con una duración de cuatro años.

Asimismo, se incluyen ayudas para la realización de una estancia de tres meses en el extranjero para reforzar la formación y fomentar la creación de futuras redes de trabajo e investigación.