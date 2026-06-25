Bodegas Emilio Moro cierra 2025 con un crecimiento del 2% y consolida su propuesta de enoturismo con 15.197 visitantes

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Bodegas Emilio Moro' ha culminado su ejercicio de 2025 con un crecimiento del dos por ciento respecto al ejercicio anterior, y consolida una evolución "positiva" en un contexto especialmente exigente para el sector vitivinícola, además de que ha cerrado el año con 15.197 participantes en sus experiencias de enoturismo.

Este avance, según explican desde esta bodege centenaria, ha sido impulsado principalmente por su gran actividad en Ribera del Duero, y el refuerzo en el posicionamiento de El Bierzo.

En un año especialmente complejo para los mercados internacionales del vino, Bodegas Emilio Moro "reafirma su presencia global" ya que tiene un "sólido" posicionamiento en sus principales destinos "estratégicos" como México, Estados Unidos o Suiza.

A su vez, la bodega continúa su exploración de oportunidades de crecimiento en mercados emergentes, especialmente en Asia, un destino que concentra gran parte de sus perspectivas de desarrollo futuro.

Durante los últimos años, la bodega se ha enfocado en generar sinergias con otros sectores afines como la moda, gastronomía, y cultura, con una mayor presencia en eventos, lo que ha permitido a ' Bodegas Emilio Moro' estar presente en nuevos contextos de consumo y reforzar su posicionamiento como marca experiencial.

Entre ellas destacan sus alianzas con perfiles como, el diseñador Pablo Erroz, el grupo musical Viva Suecia y la presencia de la bodega en el Festival de Cine de Málaga.

Igualmente, esta bodega centenaria y familiar ha fortalecido su ecosistema empresarial en su papel como distribuidor oficial en exclusiva en España de bodegas internacionales de referencia, como 'Boris Champy' y 'Joseph Perrier', de Francia, y Borgogno y Casanova di Neri, de Italia.

Por otro lado, la Bodega 'Emilio Moro' ubicada en El Bierzo, "ha adquirido una dimensión estratégica y clave" desde que lanzaron su primera añada en el año 2016 y la incorporación de 'Bestizo', el primer Mencía de la casa, "ha marcado además una nueva etapa para la bodega como futuro" junto a los godellos, 'Polvorete', 'El Zarzal' y' La Revelía'.

ENOTURISMO.

El pasado año 'Bodegas Emilio Moro' se ha consolidado en su oferta y experiencias de enoturismo y en 2025 recibió un total de 15.197 visitantes, procedentes de España y de diferentes países del mundo.

A todo ello se suma 'A Un Vino de Distancia', la plataforma audiovisual de Bodegas Emilio Moro concebida como un espacio cultural desde el que acercar el mundo del vino a nuevas audiencias.

A través de experiencias y conversaciones con referentes de distintos ámbitos -como la gastronomía, el cine, el arte, la ciencia o la cultura-, la bodega propone una forma diferencial de comunicar el vino, conectándolo con las inquietudes, las ideas y las conversaciones que forman parte de la sociedad actual.

La visión de 'Bodegas Emilio Moro' hacia el futuro se materializa en su "ambicioso proyecto" de transformación de la bodega de Ribera del Duero, un proyecto va mucho más allá de la renovación de instalaciones, al redefinir el concepto tradicional de espacio vitivinícola para transformarlo en un entorno "abierto, innovador y alineado con las necesidades del sector y de los consumidores".

La nueva bodega incorporará espacios pensados para acercar la cultura del vino a nuevos públicos, generar experiencias más inmersivas y fortalecer el vínculo entre visitante y origen. Al mismo tiempo, contribuirá a dinamizar la economía local y a consolidar el papel de la bodega como agente activo en el desarrollo de su entorno.