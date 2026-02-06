'Bodys Evolution' muestra en Valladolid el interior humano mediante cuerpos y órganos reales sometidos a plastinación

1049483.1.260.149.20260206133857 Exposición 'Bodys Evolution. Cuerpos humanos reales' en la Feria de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Bodys Evolution' muestra en Valladolid el interior del humano y su funcionamiento a través de cuerpos y órganos reales sometidos a la técnica de la plastinación para su conservación con un mensaje pedagógico sobre su funcionamiento pero también con para hacer llegar al público, principalmente infantil, que el ser humano es "la máquina más perfecta" pero también "la más frágil".

La muestra, que se puede visitar en la Feria de Valladolid del 8 de febrero al 15 de marzo, llega desde Holanda en una gira por España y Europa que se inició en 2022 y ahora recorre ciudades de España para acercar, sobre todo a los más jóvenes, "de manera fácil y pedagógica" el cuerpo humano, según a explicado en declaraciones a Europa Press el promotor de la exposición, Rascid Baifraouri.

"Es una exposición que se presenta muy limpia, muy blanca, nada cruda, y donde los niños y no tan niños pueden aprender de una manera fácil y pedagógica cómo somos por dentro y sobre todo concienciarnos de que el cuerpo humano, que sí, somos la máquina más perfecta jamás creada, pero también somos la más delicada, somos muy frágiles y tenemos que cuidarnos", ha asegurado el promotor, quien ha señalado que hasta el momento tienen prevista la visita de más de 3.000 alumnos de toda la provincia.

La muestra trata, lo primero, de dar a conocer el cuerpo humano por dentro y cuál es su fragilidad. "Porque una mínima bacteria, un virus, nos puede hacerlo pasar mal, cuidarnos y aprender de una forma muy directa, gracias a la plastinación", ha incidido Baifraouri.

Precisamente para ello utiliza cuerpos y órganos donados a la ciencia que primero van dirigidos a universidades e institutos de medicina, lo que era "un círculo muy cerrado" y al que solo tenían acceso las personas que iban a estudiar medicina directamente, aunque hace tiempo se decidió montar exposiciones itinerantes para que fueran accesibles a todo el mundo.

Todo lo que se puede ver, "que es cien por cien real", primero pasa por universidades y centros de medicina, donde se aprende con estos cuerpos y, una vez que ya han terminado o no se necesitan pasan a una bolsa donde se destinan a exposiciones culturales como la que se puede ver en Valladolid.

Esto es posible gracias a la plastinación, una técnica inventada por el doctor alemán Gunther von Hagens que llegó después de la momificación en tiempos del antiguo Egipto y el embalsamamiento, que permitían guardar los cuerpos enteros, pero que en este caso permite ir "más allá" e incluso se puede preservar hasta el sistema nervioso.

"Vemos órganos como el corazón, pulmón, riñones, desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, nos permite la conservación a escalas realmente extraordinarias", ha explicado el promotor de esta muestra, compuesta por ocho cuerpos, cinco torsos y más de 100 órganos.

Baifraouri ha incidido en que no hay un "mercado" al que se pueda ir y pedir las piezas, sino que hay una "bolsa" a la que se accede con la presentación de un proyecto cultural, algo que "valga la pena que uses el cuerpo", no para "decorar una película de terror". Para reunir esta "colección" han hecho falta "casi diez años de espera" y, una vez que se ha completado, con la correspondiente autorización, se ha compuesto esta exposición itinerante.

Ahora pasa por Valladolid, donde el promotor de la muestra ha reconocido la "suerte grandísima" que han tenido para poder montarla a principios de año después de mantener los primeros contactos antes de Navidad, y después se tiene la intención de acudir a Bilbao.

RECORRIDO DE LA MUESTRA

La exposición, que se realiza de media en 50 o 60 minutos, se inicia con un breve documental (7-8 minutos), donde se hace un paso muy rápido por la Historia de la Humanidad hasta que se llega al punto de la plastinación, cómo funciona el proceso, las horas que lleva hacerlo, quién la inventó y por qué para después hacer un recorrido por cada sistema del cuerpo humano.

Todo está explicado en paneles retroiluminados, cada cuerpo tiene su placa explicando qué es y se cuenta también con un QR a la entrada que permite descargarse una audio guía. "Es una exposición que es autónoma completamente, no necesita guías, el público puede estar aquí el tiempo que quiera, pero más o menos suelen estar unos 50 minutos, una hora de recorrido", ha señalado Rascid Baifraouri.

Aunque la conservación de sus 'piezas' no es compleja porque sólo requiere mantenerlas limpias, supone un esfuerzo de traslado porque a la hora de viajar con los cuerpos y los órganos hay que "envolverlos muy bien", ser "muy meticulosos" por su delicadeza.

"Vienen con unas fundas de papel burbuja también, dentro de cajas con espumas, los órganos van envueltos también muy bien, son muy delicados porque algunos son rígidos, pero otros, por ejemplo, el sistema digestivo completo, desde la laringe hasta el sistema urinario, es completamente maleable, entonces hay que llevarlo con mucho cuidado, es lo más difícil, sacar y guardar las piezas es lo más dedicado", ha explicado el promotor de la muestra.