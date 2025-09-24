Boecillo (Valladolid) celebra este fin de semana la llegada del Duque de Wellington con recreaciones, talleres y música

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Boecillo se prepara para revivir este fin de semana la llegada del Duque de Wellington, en el marco de la VIII edición de su recreación histórica, con microteatros, pasacalles y música en directo, que coincidirá con la XXVI Feria de Oficios y Talleres Artesanos.

En este marco, la localidad se teñirá de los colores de las banderas inglesa, portuguesa, española y francesa para recordar lo sucedido en 1812, cuando el conocido como 'Duque de Hierro' pasó por el municipio hasta en tres ocasiones, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Boecillo y con la colaboración de distintas entidades y asociaciones, contará con más de 15 grupos de recreaciones de toda España y con la participación de la Asociación Histórico Cultural 'Buezillo', que organizarán microteatros y representaciones en distintas partes de la localidad.

PROGRAMACIÓN

En el marco de la programación, comenzará este viernes, 26 de septiembre, con la recepción de los recreadores en el Centro Cívico, un pasacalles que servirá de recibimiento a las tropas y la representación teatral a cargo de la Asociación 'Buezillo'.

Además, este sábado 27 será el día central con un desfile militar por las calles del casco urbano, la inauguración de la Feria de Oficios y Talleres Artesanos, maniobras y salvas militares, además de talleres prácticos de medicina de época.

Desde el mediodía, los bares del municipio acogerán microteatros y música en directo, y por la tarde, los recreadores participarán en una gran batalla entre el ejército francés y las tropas aliadas, a la que seguirá un desfile histórico, la recreación de la llegada de Wellington y una escaramuza que simulará la liberación del pueblo.

La jornada concluirá con el concierto final 'Amazing Grace', de la banda de pífanos y la Escuela de Música 'Anna Magdalena Bach'.

Asimismo, este domingo, 28 de septiembre, se celebrará la última escaramuza en el pinar de la calle Parrillanos, que pondrá el broche de oro a la octava edición de esta recreación histórica.