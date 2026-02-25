Bolaños asegura que la creación de 19 plazas judiciales en CyL en 2026 supera la de los últimos ocho años juntos

SEGOVIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Félix Bolaños, se ha felicitado este miércoles del esfuerzo del Gobierno de España para la modernización de la Justicia en nuestro país y ha puesto como ejemplo la creación en Castilla y León de diecinueve plazas judiciales, el mayor contingente de la historia, tras recordar que en los últimos ocho años la Comunidad tan sólo se crearon en la región dieciocho, número que ahora incluso se superará en un único ejercicio.

El a su vez titular de este departamento ministerial, en un acto celebrado en Segovia junto al candidato socialista segoviano, Sergio Iglesias, ponía de este modo el acento en la creación de este gran número de plazas judiciales, que en toda España se elevan a 509, y en la radical transformación de la Justicia, "la mayor en décadas", auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante la creación de los Tribunales de Instancia, en sustitución, ha puntualizado, de juzgados unipersonales "arcaicos, ineficientes e inflexibles" que estaban llevando a la "cronificación del colapso".

"Por eso hemos creado esos nuevos tribunales que son más flexibles, eficientes y ágiles que van a permitir a los ciudadanos tener resoluciones en un tiempo razonable", ha añadido Félix Bolaños, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha particularizado ese avance de la Justicia en el "nuevo" edificio con que cuenta Segovia como sede del Tribunal de Instancia, "uno de los más modernos de España".

Por todo ello, Bolaños se ha dirigido a los ciudadanos de Castilla y León para recordarles que las próximas elecciones autonómicas no son unas más, "pues es preciso elegir entre la desidia y el conformismo con lo que hay, pues todos saben que no da más de sí, o el cambio que representa el candidato socialista, Carlos Martínez, y el PSOE". "Castilla y León se juega mucho y necesita de un Carlos Martínez al frente del Gobierno regional que apueste por el cambio y por la colaboración con el Gobierno de España. Dejemos la desidia, el conformismo y los gobiernos que llevan casi desde el 23-F", ha sentenciado.