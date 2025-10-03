Bolaños: "El PP deberá decidir si está al lado de las mujeres españolas y sus derechos o de la ultraderecha"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de clausura del DATAfórum Justicia 2025, en el Auditorio de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado este viernes que el PP tendrá que decidir si está al lado de las mujeres españolas y de sus derechos o si está al lado de la "ultraderecha reaccionaria".

Así se ha pronunciado tras conocer el rechazo del PP ante la propuesta del Gobierno de "blindar" el aborto en la Constitución con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

En este sentido, ha manifestado que los "primeros impulsos reaccionarios de las derechas siempre son contra los derechos de la mujer" y, en particular, contra el aborto, mientras que el Ejecutivo central "frena" dichos impulsos.

Asimismo, ha declarado que ya ha llegado el momento de que el derecho de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en España sea un derecho constitucional. "Ya ha dicho el Tribunal Constitucional que es un derecho esencial de las mujeres", ha apostillado.

Bolaños ha insistido en que es necesario "dar un paso adelante" y convertirlo en un derecho constitucional para garantizar a las mujeres españolas que "no habrá nunca retrocesos" ni "tendencias reaccionarias" para acabar con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por este motivo es por lo que el Ejecutivo central propone una reforma constitucional; para que el derecho de las mujeres a abortar sea reconocido constitucionalmente.

Además, ha señalado que también se ha propuesto modificar el Real Decreto para que no se pueda "desinformar", intimidar, acosar o tratar de manera paternalista a las mujeres y estas puedan tomar decisiones con autonomía y "con total libertad" sobre su cuerpo.

Félix Bolaños se ha pronunciado de este modo en el Auditorio Ciudad de León, con motivo de su presencia en el encuentro nacional DATAfórum Justicia 2025, donde ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como por diferentes representantes políticos e institucionales de la provincia leonesa.