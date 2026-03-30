Bomberos del Consorcio Provincial de Zamora serán personal de la Diputación a partir del 1 de enero de 2027

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, acompañado de los representantes sindicales. - EUROPA PRESS

ZAMORA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora serán personal de la Diputación a partir del 1 de enero de 2027, según han acordado este lunes la propia institución provincial y los representantes sindicales de los trabajadores.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, junto a los representantes sindicales Ana Aldea (UGT), José Ramón Jiménez (CC OO) y Ricardo Margallo (CSIF) han escenificado el acuerdo en un acto celebrado en el Salón de Plenos.

Javier Faúndez ha puesto de manifiesto que se trata del punto décimo del acuerdo de diez puntos firmados con los sindicatos el 12 de julio del 2023, recién iniciado el mandato provincial actual, con el objetivo de mejorar la situación de los bomberos en la Institución.

"El acuerdo se produce tras la profesionalización de toda la plantilla de bomberos del Consorcio con la integración de los trabajadores del Parque de Tierras de Aliste con base en San Vitero y del futuro Parque Comarcal de Toro, cuya construcción se iniciará en próximas fechas. A ello se une, la decisión de crear un nuevo Parque de Bomberos para la Alta Sanabria en Requejo de Sanabria, ya presupuesto este año 2026 tanto para la compra de vehículos como para la licitación y ejecución de las obras, una vez que Diputación dispone ya de los terrenos cedidos por parte del Ayuntamiento", han puntualizado las mismas fuentes.

El presidente ha destacado que se trata de un servicio esencial para la provincia de Zamora al que la Diputación ha destinado 6,7 millones euros en el presente mandato para la compra de materiales y nuevos vehículos y la construcción de los nuevos parques con el objetivo de modernizar el servicio con los nuevos parques profesionales de Tierras de Aliste (San Vitero), Toro, Alta Alta Sanabria (Requejo de Sanabria) y Zamora Centro (Parque de Maquinaria), que se suman a los ya profesionalizados anteriormente de Rionegro del Puente (Zona Norte) y Bermillo de Sayago (Zona Sur).

Una vez se haga efectiva la disolución del Consorcio Provincia del Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, los bomberos pasarán a formar parte de la plantilla de trabajadores de la Diputación en las mismas condiciones que tienen en el Consorcio Provincial, adaptando sus niveles al nuevo organigrama.

Para ello se creará un área específica en la Diputación y lo acordado quedará recogido en el Reglamento del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, cuya tramitación ya se ha iniciado. Este reglamento dotará al servicio de un marco actualizado, estable y adaptado a su realidad operativa con una Jefatura de Servicio, una Sección Técnica de Protección Civil y una Sección Administrativa.