Bomberos de Diputación de Segovia se forman en el uso de una bomba nodriza pesada ante episodios de emisión de gases

SEGOVIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia se forma en el uso de una bomba nodriza pesada, una nueva incorporación que dota a los agentes de la posibilidad de aplicar espumógenos ante posibles episodios con emisión de gases.

Este vehículo, que cuenta con una capacidad operativa de 12.000 litros --11.500 de agua y otros 500 de agente espumógeno-- ha centrado la formación protagonizada por los bomberos de la Diputación esta semana, para asimilar el potencial de esa unidad e incorporar los mecanismos y acciones que permite en su labor.

De esta manera, los integrantes del parque de Palazuelos de Eresma y del parque de Boceguillas han tenido la oportunidad de desarrollar prácticas con este vehículo que cuenta con un rendimiento hidráulico de 4.700 litros por minuto.

Además, presenta la posibilidad de extinción aérea desde un monitor telecomandado, instalado en el techo del vehículo, y que puede ser dirigido desde el interior de la cabina.

La Diputación de Segovia ha subrayado así la utilidad de esta unidad en casos de emisión de gases, pues su "potencialidad" supone una "ventaja" en circunstancias de nivel muy alto de urgencia.

Igualmente, el sistema incluye un sistema wireless, operable hasta a 150 metros de distancia, lo que permite al mando tener una perspectiva más amplia sobre las operaciones de extinción, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una tecnología que puede ser "definitiva" en caso de un siniestro en los tanques de almacenamiento de las destilerías de Palazuelos de Eresma, por ejemplo, o en un accidente donde estén presentes mercancías peligrosas.

La unidad está montada sobre un chasis de cabina especialmente diseñado por la marca para el uso por parte de servicios de bomberos.

Asimismo, el director técnico del SPEIS, Diputación de Segovia, Carlos Castro, ha destacado las "reducidas dimensiones" del camión, que permiten el acceso a lugares de difícil entrada, así como su capacidad de maniobra con su tercer eje direccional y portante, y sus altas prestaciones en la relación peso-potencia".

De hecho, sus 440 caballos de potencia constituyen una ayuda para "el alto rendimiento y la capacidad de extinción requeridos en siniestros de tipo industrial, donde esa potencia extintora es fundamental para obtener buenos resultados en el menor tiempo posible", ha aseverado sobre este vehículo que, además, está dotado con la última tecnología en cuanto a emisión de gases.

El vehículo se une a la flota del SPEIS de la Diputación, "poniendo el servicio a la vanguardia tecnológica a nivel de medios y equipos", como ha afirmado la diputada Elisabet Lázaro.

Con ello, el parque central de Palazuelos de Eresma queda conformado con una bomba rural pesada de 4.200 litros, una bomba urbana ligera de 1.000 litros, una bomba nodriza pesada de 11.500 litros, un vehículo de intervención rápida de 300 litros, cinco unidades de inspección y prevención con capacidad para 400 litros, una unidad de mando de sector, un puesto de mando táctico, una unidad de ventilación táctica y generación eléctrica, una unidad para trabajos de rescate en altura con capacidad operativa hasta 22 metros y una unidad para asistencias técnicas con capacidad para trabajos en altura hasta 18 metros.

En cuanto al cuadro operativo del parque de zona de Boceguillas, queda dotado con una bomba rural pesada de 4.200 litros, una bomba urbana ligera de 1.000 litros, una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.500 litros de agua y 500 de espumógeno, un vehículo de intervención rápida con 300 litros, una unidad para trabajos en altura con capacidad hasta 22 metros y 2.000 litros, y una unidad de mando de sector.