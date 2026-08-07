Bomberos de la Diputación de Segovia sofocan un incendio en el Centro de Reciclaje de Los Huertos

Incendio en la pla nta de reciclaje. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Segovia han intervenido esta madrugada en el Centro de Reciclaje de Residuos de Los Huertos, tras declararse un incendio en la planta.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la institución provincial ha sido activado por el 1-1-2 alrededor de las 22.30 horas del jueves, cuando efectivos del parque de Palazuelos de Eresma se desplazaron hasta el lugar con un vehículo de intervención rápida, una bomba rural pesada y una nodriza.

Dada la relevancia de la instalación, considerada centro de especial interés, también acudieron efectivos del parque de Boceguillas, que prestaron apoyo en el suministro hidráulico y en las labores de extinción y delimitación del perímetro de la intervención.

A su llegada, los bomberos encontraron al personal de la propia planta trabajando el control del incendio mediante agentes extintores sólidos, lo que permitió a los efectivos provinciales centrarse en desplegar una defensa de la zona afectada, que ha alcanzado unos 500 metros cuadrados. De forma paralela, se refrigeró la zona perimetral y se actuó en la extinción, agentes sólidos y agentes líquidos con base de espumógeno específico para combustibles de clase A.

Esta estrategia permitió controlar de forma progresiva toda la masa incendiada, evitando la propagación del fuego y reduciendo el riesgo sobre el resto del material combustible almacenado en la planta. Los trabajos de extinción se prolongaron durante casi cuatro horas hasta lograr sofocar por completo el incendio.

Desde el SPEIS han destacado la labor de los trabajadores de la planta, especialmente en los primeros momentos del suceso, que ha contribuido a una resolución más rápida y eficaz del incendio.

Al margen de esta actuación, los bomberos de la Diputación también intervinieron en la jornada de ayer en dos incendios de carácter agrario, registrados en los términos municipales de Navas de Riofrío y Maderuelo. En ambos casos, los efectivos provinciales trabajaron junto a los medios forestales de la Junta y con Protección Civil, para flanquear la zona afectada por las llamas y contener el riesgo de propagación por acción del viento.

En estos incidentes se comprobó la eficacia de los Vehículos de Intervención Rápida, por su celeridad para llegar hasta el punto del suceso, por su capacidad de extinción y por el uso de un agente retardante diseñado específicamente para fuegos de carácter agrario, herramienta determinante para frenar el avance de las llamas en ambos episodios.

La llegada del verano y el aumento de las temperaturas han incrementado el riesgo de incendios en la provincia, por lo que el SPEIS de la Diputación ha atendido ya, desde el 1 de junio, 212 intervenciones de las que 153 han sido de avisos por incendio.