Bomberos y efectivos de Medio Ambiente trabajan en un incendio en una planta de residuos en Roales (Zamora)

Archivo - Camiones de Bomberos de la Diputación de Zamora. - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ZAMORA - Archivo

ZAMORA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del parque de Bomberos de la Diputación de Zamora y de Medio Ambiente de la Junta trabajan a estas horas en un incendio de una planta de tratamiento de residuos ubicada en el término municipal de Roales.

Los hechos se han producido a las 13.44 horas, momento en el que el 1-1-2 informa a Guardia Civil, bomberos y a la empresa suministradora Nedgia Gas. También se ha informado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y se ha activado -por ser un incendio de industria- el centro coordinador de emergencias de Protección Civil.

Además, Medio Ambiente ha enviado medios al incendio de la planta de tratamiento de residuos de Roales.

Aunque de momento no hay más información, desde el 1-1-2 sí señala que no hay ningún herido.