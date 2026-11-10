Bomberos intervienen en el colegio Martín Baró de Valladolid por las goteras que han obligado a reubicar a los alumnos

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han tenido que intervenir este martes en el CEIP Ignacio Martín Baró, en el barrio vallisoletano de Parquesol, ya que las lluvias caídas en las últimas horas "han agravado un problema de goteras y filtraciones" que han obligado a tener que reubicar a algunos alumnos.

Según han informado desde el AMPA del colegio, a primera hora de este martes se han detectado goteras en varias aulas, por lo que la Dirección del centro ha avisado de inmediato a la Dirección Provincial, al Ayuntamiento y a la Consejería.

De 9 a 11.30 horas los alumnos han permanecido en el polideportivo del instituto con sus tutores y especialistas mientras los bomberos han revisado el edificio y han limpiado los canalones, obstruidos por hojas y suciedad.

Tras la revisión, los bomberos han indicado que el alumnado podía regresar al edificio pero la Dirección del colegio ha decidido reubicar por precaución todas las clases de la planta superior.

El alumnado seguirá en esas aulas hasta que mejore la situación mientras el AMPA ha presentado una solicitud formal ante el Ayuntamiento ara que se realice una inspección técnica inmediata de la cubierta y se adopten medidas "provisionales de seguridad" hasta que se ejecuten las reparaciones porque la prioridad" es la seguridad de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa".

Asimismo, el AMPA ha pedido a todas las administraciones que se coordinen para reparar la cubierta cuanto antes e informen al colegio y a las familias de las actuaciones previstas y sus plazos.

"Queremos una solución definitiva, no únicamente actuaciones puntuales cuando aparecen las goteras", han asegurado desde el AMPA del CEIP Ignacio Martín Baró.