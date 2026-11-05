Bomberos de Ponferrada rescatan a un varón con quemaduras e intoxicación y un perro al incendiarse su vivienda

Incendio en la vivienda situada en la calle Campillín de Ponferrada (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

Las hipótesis apuntan al uso de incienso como causa probable del siniestro

PONFERRADA (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) rescató ayer al propietario de una vivienda con quemaduras y síntomas de intoxicación y a su perro ante el incendio desatado en su vivienda.

A las 21.00 horas se trasladó una dotación del Speis al número 5 de la calle Campillín, al ser alertados de un incendio de una vivienda del cuarto piso. A su llegada, los bomberos constataron que el edificio ya había sido evacuado por la Policía Nacional, aunque el propietario de la vivienda incendiada y su perro se encontraban en el balcón exterior protegidos por una manta al no haber podido abandonar el inmueble.

Las tareas iniciales se centraron en el rescate de ambos, que se llevó a cabo con ayuda del vehículo de trabajos en altura, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

El propietario fue trasladado por los servicios sanitarios al Hospital El Bierzo para su valoración, al presentar quemaduras en una mano y síntomas de intoxicación por inhalación de humo. El perro, por su parte, no presentaba daños aparentes.

Las labores de extinción resultaron complejas debido a la elevada carga térmica y al avanzado desarrollo del incendio, que provocó importantes daños materiales en la vivienda. Además, fue necesario ventilar el inmueble contiguo tras detectarse la presencia de monóxido de carbono.

Aunque las causas del incendio todavía no han podido determinarse con exactitud, una de las hipótesis apunta a la utilización de incienso.

Una vez extinguido el fuego los bomberos revisaron las viviendas afectadas y, tras comprobar que se daban las condiciones de seguridad necesarias, se permitió el regreso de los vecinos evacuados. La intervención concluyó en torno a las 23.30 horas.