Bomberos y servicios de emergencia coordinan una intervención ficticia en el Alcázar de Segovia para testar la seguridad

Simulacro de intervención de emergencia en el Alcázar de Segovia. - PATRONATO ALCÁZAR DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Segovia ha sido el escenario durante la mañana del 6 de marzo de un simulacro de incendio en el interior del edificio, en la zona de los desvanes, para comprobar los protocolos de seguridad y actuación para garantizar la vida de las personas y los bienes históricos.

Estos simulacros se realizan periódicamente para garantizar que, ante un incidente real, tanto los sistemas tecnológicos como el personal humano reaccionen con la máxima precisión y rapidez. La práctica ha contado con la colaboración directa de los Bomberos de Segovia, la Policía Local y el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, y ha permitido evaluar la coordinación entre los cuerpos de intervención externa y los servicios de seguridad propios de la fortaleza.

El ejercicio ha comenzado a las 09.00 horas, antes de la apertura habitual al público, para no interferir en la actividad turística de la ciudad. El escenario planteado por los responsables de seguridad simulaba una situación compleja, con un conato de incendio originado durante el turno de noche. El supuesto incidente se habría producido por un cortocircuito en un cuadro eléctrico situado en la parte superior de la Torre de Industria, afectando a los desvanes del palacio.

La unicación ha sido elegida porque los desvanes están catalogados como la zona de mayor riesgo de todo el conjunto monumental dentro de su Plan de Autoprotección, debido principalmente a la presencia de estructuras de madera y a la dificultad de acceso.

Nada más producirse el fallo eléctrico ficticio, los sistemas de protección del Alcázar han reaccionado de forma automatizada.

La alarma de incendios se ha activado en todo el recinto, alertando de inmediato al equipo de seguridad de guardia. Gracias al uso de cámaras térmicas de última generación, los vigilantes han confirmado desde el centro de control la presencia de humo en la torre, procediendo a comunicar el incidente al Centro de Emergencias 112 e iniciando las primeras maniobras de intervención previstas en el manual de emergencias.

Uno de los puntos clave verificados durante el simulacro ha sido el funcionamiento del sistema integrado de seguridad. El mecanismo está diseñado para que, en caso de incendio, se priorice la evacuación y el acceso de los equipos de rescate mediante el desbloqueo automático de las cerraduras electromagnéticas y la liberación de los cierres magnéticos de retención de las puertas. Gracias a esta tecnología, los agentes de la Policía Local han podido acceder rápidamente a la plazuela y facilitar la entrada de los vehículos de emergencia al interior de la fortaleza sin contratiempos.

A su llegada, los Bomberos de Segovia han tomado el control de la situación operativa. Los efectivos han activado la llave del ramal norte de la columna seca, una infraestructura de tuberías ya instalada en el edificio que permite llevar el agua a las zonas altas con rapidez, sin tener que desplegar cientos de metros de mangueras por las escaleras.

Una vez alcanzada la zona afectada en la Torre de Industria, los equipos de rescate han localizado a una vigilante de seguridad que, según el guion del ejercicio, había quedado inconsciente tras inhalar humo durante su primera intervención.

La atención a esta supuesta víctima ha puesto a prueba la coordinación sanitaria.

La vigilante ha sido evacuada hasta el Centro de Intervención de la propia fortaleza, donde ha sido atendida por el equipo de una Unidad de Soporte Vital Avanzado.

Tras ser estabilizada por los médicos en este puesto de mando avanzado, ha sido trasladada al exterior del edificio. Mientras tanto, el resto de los bomberos procedía a la extinción simbólica del fuego mediante una descarga de agua realizada desde la Terraza de las Damas, asegurando que no existieran focos secundarios que pudieran reavivar las llamas en otras salas del palacio.

El ejercicio se ha dado por finalizado a las 9.45 horas, tras verificar que la zona era totalmente segura y que todos los sistemas habían respondido a lo esperado.

Tras una breve revisión de las instalaciones para confirmar que todo estaba en orden, el Alcázar de Segovia ha recuperado su actividad normal y ha abierto sus puertas a los visitantes a las 10.00 horas, cumpliendo con su horario habitual de visitas.

Desde el Patronato del Real Alcázar han expresado su agradecimiento por la implicación y profesionalidad de los Bomberos de Segovia, la Policía Local y el personal del 112.

Este tipo de prácticas se consideran esenciales para garantizar que el patrimonio histórico segoviano cuente con los mayores estándares de seguridad y que el personal esté plenamente preparado para proteger la integridad del edificio y la de las personas que trabajan en él o lo visitan a diario.

Foto: los servicios de rescate extraen a la persona afectada por inhalación de humo (Patronato Alcázar Segovia)