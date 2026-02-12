Los bomberos trasladan en embarcación a trabajadores de la potabilizadora de Garray (Soria)

Desbordamiento del río Tera y Duero en Garray. - AYUNTAMIENTO

SORIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos ha intervenido en las últimas horas en la localidad soriana de Garray por inundaciones y rachas de viento, donde han tenido que trasladar en una embarcación tipo zódiac a técnicos de la estación potabilizadora, y donde una ganadería se encuentra aislada.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ha realizado a lo largo de las últimas horas diversas intervenciones como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria, en especial por inundaciones en garajes o caída de cascotes.

Durante la noche se atendieron varios avisos por caída de cascotes a la vía pública debido a las fuertes rachas de viento.

El desbordamiento del Duero y Tera a su paso por Garray, por el gran desembalse de agua del embalse de la Cuerda del Pozo, ha complicado la situación en la localidad soriana.

Desde las 8.00 horas de la mañana de este jueves, los efectivos se han centrado principalmente en actuaciones en el término municipal de Garray. En una primera intervención se procedió al achique de agua en varios garajes.

Posteriormente, se llevó a cabo una actuación de mayor complejidad con el uso de embarcación tipo zódiac para el traslado de técnicos a la estación potabilizadora, con el fin de posibilitar su puesta en marcha.

El acceso a estas instalaciones se realizó embarcando en la carretera de acceso al aeródromo desde Tardesillas, donde se ha atravesado más de 800 metros de zona inundada hasta llegar a la potabilizadora.

EXPLOTACIÓN

Asimismo, se ha revisado el estado de una explotación ganadera situada en el Soto de Garray, donde permanecen 35 cabezas de ganado aisladas por el agua.

Los bomberos mantienen contacto directo con el ganadero para garantizar el aporte de alimento en las próximas horas o días, en función de la evolución de la lámina de agua. En el operativo han participado cinco efectivos, con medios terrestres, camiones y embarcación.

En el parque de bomberos de Garray han estado desplegados el jefe de parque, un sargento y cuatro bomberos, mientras que el servicio ha quedado cubierto con otras cinco personas, además de las cuatro habituales de retén, para garantizar la operatividad ante cualquier nueva incidencia.