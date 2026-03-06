Los bomberos de Valladolid intervienen en un fuego declarado en un piso de la calle Conde de Benavente

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Valladolid intervienen a esta hora en la extinción de un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Conde de Benavente de la capital, sin que hayan sido facilitados más datos sobre las causas y el alcance del mismo.

Según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 y Bomberos, la llamada sobre el incendio ha sido recibida a las 20.39 horas y a partir de ese momento han sido movilizados hasta el número 2 de la referida calle efectivos de la citado cuerpo, así como funcionarios de la Policía Nacional y la Policía Local.

Aunque no han sido facilitados más detalles, las mismas fuentes apuntan que, en principio, no se ha alertado sobre la existencia de personas afectadas o heridas.