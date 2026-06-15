Los Bomberos de Valladolid intervienen para sofocar un incendio en una vivienda, donde se rescató a un perro

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid, junto a la Policía Municipal, han intervenido este lunes en un incendio declarado en la cocina de una vivienda del paseo del Cauce, en el barrio de Pilarica, de donde rescataron a un perro que se había refugiado debajo de una cama.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal, el incendio se ha producido en la mañana de este lunes, originado en la cocina y había llenado la vivienda de humo.

La Policía Municipal ha precisado que tuvieron que acceder a la domicilio mediante la apertura de la puerta con el método del 'resbalón' y localizaron en el interior a un perro que se había refugiado debajo de una cama, el cual fue rescatado y puesto "a salvo".

Los Bomberos de Valladolid intervinieron para extinguir el fuego y la Policía Municipal cortó la vía y desvió temporalmente el servicio de Auvasa para facilitar la intervención. Una vez concluida la actuación, el tráfico se restableció con normalidad.