Los Bomberos de Valladolid realizan 14 intervenciones por caída de árboles y objetos debido al viento

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han realizado un total de 14 intervenciones a lo largo de la jornada de este jueves por la caída de árboles y otros objetos como consecuencia de las fuertes rachas de viento en la ciudad, si bien no se han registrado heridos.

La mayoría de las intervenciones se han centrado en el saneamiento de fachadas y canelas de drenaje de los edificios debido a la lluvia y el viento, aunque también se han registrado diversas caídas de árboles y ramas en diferentes puntos de la ciudad.

Efectivos del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios también han realizado revisiones en un arroyo en las inmediaciones del Camino de la Virgen de la Merced debido a un desbordamiento del caudal, si bien la intervención no ha revestido gravedad.

Entre otras actuaciones, también se ha realizado un rescate en un ascensor y se ha intervenido en un accidente sin heridos graves para tareas de limpieza de la calzada, han detallado fuentes de los Bomberos de Valladolid a Europa Press.