Bomberos de Valladolid trabajan en un incendio declarado en el Centro de Tratamiento de Residuos

Archivo - Camión de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Valladolid trabajan en la extinción de un incendio declarado en la tarde de este viernes en el Centro de Tratamiento de Residuos de la capital, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y del Servicio de Extinción de incendios de la capital.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 18.25 horas, momento desde el que el 112 ha recibido al menos 28 llamadas por un incendio en el interior del Centro de Tratamiento, ubicado en la carretera de León, sin que se informase de heridos.

Así, se ha dado aviso a los Bomberos y la Policía Municipal de Valladolid, y también al centro provincial de mando de Medio Ambiente.

En el lugar trabajan dos dotaciones de Bomberos, una bomba urbana pesada y una nodriza, con 18 efectivos, así como una bomba forestal.