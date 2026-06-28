La Bonoloto deja un premio de casi 54.000 euros en Valladolid

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este sábado 27 de junio ha dejado un total de 53.992,27 euros a un acertante de Segunda Categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Valladolid capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto se ha consignado en la Administración de Loterías número 29 de Valladolid, situada en la calle Juan Martínez Villergas, 1ª, local 15, y es uno de los tres acertantes de Segunda Categoría. Los otros dos premiados han sido validados en Basbastro y Binéfar (Huesca).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha estado formada por los números 48, 11, 23, 27, 34 y 12. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.649.724,50 euros.