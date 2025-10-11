La Bonoloto deja un premio de más de 40.000 euros en Ávila

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de la pasada noche ha dejado un premio de 43.565,45 euros en Ávila capital, en la Administración de Loterías número 4, donde se ha validado un boleto de segunda categoría (5 aciertos + complementario), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 08, 24, 47, 44, 07 y 17. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0, y la recaudación ascendió a 2.964.997,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.500.000,00 euros.