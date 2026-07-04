La Bonoloto deja un premio de más de 44.500 euros a un acertante de Segunda Categoría en Villacedré (León)

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto del viernes 3 de julio ha dejado un premio de un total de 44. 549 euros a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en la localidad leonesa de Villacedré, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto se ha validado en el Despacho Receptor número 45.910 del mencionado municipio, situado en la calle Real, 45.

La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 05, 16, 12, 41, 04 y 49, complementario el 02 y reintegro el 2, mientras que la recaudación del sorteo ascendió a 3.584.640,00 euros.