La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de 146.259,78 euros en Lanzahíta (Ávila)

ÁVILA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 9 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría en la localidad abulense de Lanzahíta dotado con 146.259,78 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.
El boleto premiado se ha validado en el despacho receptor número 6.290 de Lanzahíta situado en Sargentos Provisionales, 28, y es el único acertante de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 03, 08, 25, 14, 24 y 04, con el 48 como complementario, reintegro 5.
De primera categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 1.900.000 euros.