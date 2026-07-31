El Botánico de Salamanca podrá visitarse también de noche

García Carbayo, durante su visita al Botánico. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este viernes el Parque Arqueológico del Botánico donde el Ayuntamiento ha culminado su mejora para hacerlo "más accesible, comprensible y visitable también de noche".

La actuación ha permitido avanzar en la puesta en valor de uno de los espacios "que mejor explica la identidad y la evolución histórica de Salamanca".

Este enclave ha podido visitarse hasta ahora mediante recorridos guiados y fue objeto de una "importante" tarea de recuperación en el año 2020. No obstante, el Ayuntamiento ha considerado necesario realizar trabajos para que salmantinos y visitantes conozcan "su verdadera dimensión patrimonial y turística".

El alcalde, Carlos García Carbayo, lo ha definido como "una muestra fosilizada del urbanismo de la ciudad a principios del siglo XIX". El recinto ha conservado los testimonios de grandes edificios históricos, como el convento de San Agustín y el Colegio Mayor de Cuenca, que han quedado destruidos como consecuencia de la guerra librada durante la invasión napoleónica y que han simbolizado las importantes pérdidas arquitectónicas sufridas por la ciudad durante aquella época.

El regidor ha destacado que la intervención ha representado "un paso importante para que el Botánico sea más accesible, comprensible, atractivo y disfrutable".

El Ayuntamiento ha acometido una inversión de 199.426,15 euros para reacondicionar el conjunto. Los trabajos se han financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística Extraordinario del Ayuntamiento, financiado por la Junta con fondos europeos Next Generation.

La principal novedad ha consistido en la renovación y ampliación de la iluminación. Se ha implantado un sistema que ha realzado los restos arqueológicos y ha permitido recorrer el parque en mejores condiciones de seguridad y funcionalidad.

Esta mejora ha hecho posible la visita nocturna, "uno de los objetivos esenciales del proyecto", y ha añadido una nueva experiencia cultural y turística "respetuosa" con el yacimiento.

El Botánico también ha ganado en comodidad y accesibilidad. Se han reparado y repuesto los pavimentos deteriorados, se han completado los recorridos peatonales y se han ejecutado trabajos de carpintería, cerrajería e instalación eléctrica, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El resultado ha sido un espacio "más ordenado y transitable", en el que los restos han podido contemplarse con "una mayor claridad". La tecnología también se ha incorporado a la visita mediante gafas 3D, Estos dispositivos han incluido recreaciones del Botánico y del Pozo de la Nieve y han permitido "entrar" en el patrimonio para visualizar elementos que no siempre han resultado evidentes.

La experiencia ha mostrado una línea del tiempo integrada por la Segunda Edad del Hierro, los restos romanos, la judería, el convento de San Agustín y el Colegio Mayor de Cuenca. El Ayuntamiento también ha previsto dotar próximamente de gafas similares al museo del Cerro de San Vicente y al Pozo de la Nieve.

La actuación se ha completado con una fase de reverdecimiento dotada con 40.708,23 euros.

El proyecto ha incluido la plantación de árboles y especies arbustivas para generar zonas de descanso y sombra en aquellos puntos en los que no se han afectado los restos arqueológicos. Con estas mejoras, el Botánico se ha reforzado como una pieza destacada de la Constelación Arqueológica de Salamanca, junto al Cerro de San Vicente y sus laderas, el Centro de las Murallas, la Cueva de Salamanca y el Pozo de la Nieve.

Esta propuesta ha diversificado la oferta turística y ha convertido la arqueología en una experiencia viva. Las visitas guiadas se han integrado en la programación de 'Salamanca Culta y Oculta' todos los lunes y jueves, a las 20.30 horas, con reserva previa gratuita en el portal de Turismo. El espacio también puede visitarse libremente de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos durante la mañana. Además, se han programado observaciones astronómicas con telescopio durante los meses de julio y agosto.