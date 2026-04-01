El Brujo, Joaquín Reyes, Titirimundi, zarzuela y funciones infantiles, en el programa de primavera del Teatro Juan Bravo

El diputado de Cultura, José María Bravo (izda), con el director del Teatro Juan Bravo, Marco Antonio Costa. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación Provincial de Segovia ha presentado su programación para la primavera de 2026, donde resaltan los nombres de Rafael Álvarez 'El Brujo', el cómico Joaquín Reyes y el músico Jack Broadbent, además de funciones de tratro adulto e infantil, la inauguración de Titirimundi, la zarzuela del Cuadro Lírico Julián Gayarre y los actos solidarios con diferentes entidades locales del tercer sector.

El diputado provincial de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha descrito el trimestre como "el más segoviano de la temporada", con una oferta "variada en disciplinas y dirigida a todo tipo de públicos", que se inicia con la función de Rafael Álvarez 'El Brujo', que regresa con 'Iconos o la exploración del destino', un espectáculo que combina erudición y humor en su estilo inconfundible.

Le seguirán, en los días 24 y 25 de abril, otras dos propuestas teatrales: 'La verdad', protagonizada por Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio, y 'Maquiavelo', una mirada contemporánea al célebre tratado político 'El Príncipe', con José Vicente Moirón al frente del reparto.

La música tendrá espacio con el 'Ciclo Jazz, Blues y otras músicas'. El 1 de mayo actuará Gilipojazz, mezcla jazz, rock y funk, y al día siguiente subirá al escenario Jack Broadbent, uno de los mejores intérpretes de slide guitar del mundo. El ciclo cerrará el 31 de mayo con la Barcelona Big Blues Band.

La danza completará la oferta a través del 'Ciclo Nuevas Danzas', con tres espectáculos. El 22 de mayo, Daniel Rodríguez presentará 'Transeúnte', que combina danza tradicional y vanguardista. El 29 de mayo llegará 'Va de Bach', espectáculo para todos los públicos con la música de Johann Sebastian Bach como hilo conductor. Y el 30 de mayo, 'Arraigo' propondrá un recorrido por los ritmos y bailes de la península ibérica.

La programación infantil se inicia el 19 de abril, con Baychimo Teatro, con la función de sombras 'Sum', para niños de entre 18 meses y tres años. El 10 de mayo, los mayores de dos años tendrán 'Tá', de Escena Miriñaque, un espectáculo centrado en las emociones.

El trimestre reserva espacio para la solidaridad, a lo largo de junio: el Teatro acogerá espectáculos benéficos a favor de asociaciones dedicadas a pacientes con enfermedades como la fibromialgia, la esclerosis múltiple, el cáncer y el alzhéimer. El mes de junio además incluye tres funciones de la zarzuela 'El último romántico', los días 5, 6 y 7, a cargo del Cuadro Lírico Julián Gayarre.

Fuera de la programación habitual, el Teatro Juan Bravo acogerá los días 10 y 11 de abril el Foro Internacional del Deporte, y el 12 de mayo será el escenario de la inauguración oficial del festival Titirimundi, con funciones adicionales los días 15, 16 y 17 de ese mismo mes.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla del teatro y en la plataforma Tickentradas.