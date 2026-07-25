La "buena" evolución del fuego de Murias de Ponjos (León) permite cerrar 6,5 de los 8 kilómetros de perímetro

c36510346207311de4e00d43f8448d6e.jpg - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La "buena" evolución registrada durante la noche de este sábado ha permitido al operativo de incendios cerrar 6,5 de los ocho kilómetros del perímetro de la cabeza del incendio forestal declarado en Murias de Ponjos (León), por lo que los trabajos se centrarán este sábado en controlar el kilómetro y medio restante, aunque se mantienen desalojados a 174 vecinos de la zona.

Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada a primera hora de la mañana en la Delegación Territorial.

Diego ha señalado que las condiciones nocturnas han favorecido el trabajo del operativo de extinción, al permitir el empleo de fuegos técnicos gracias a la entrada de vientos del norte con humedad, lo que ha facilitado "cerrar casi casi el total del perímetro".

El delegado ha precisado que continúan desalojados los vecinos de Ponjos (17), Rosales (20), Folloso (2), Andarraso (15), Trascastro (60) e Inicio (60), un total de 174 personas. No obstante, únicamente seis vecinos han hecho uso durante la noche del alojamiento habilitado en las escuelas de Riello para pernoctar.

Asimismo, ha indicado que la zona de Rosales, que inicialmente era una de las que más preocupaba, "está bien" y el fuego no ha superado el arroyo, mientras que los puntos más activos se sitúan en dirección a Inicio y Valdesamario, aunque todavía alejados de ambas localidades.

La evolución durante la jornada dependerá del comportamiento del viento del norte, que aportará humedad pero podría modificar el avance de las llamas.

En las labores de extinción trabajan este sábado seis bulldozers, seis cuadrillas de tierra, siete autobombas, dos BRIF, tres cuadrillas helitransportadas y seis helicópteros, además de técnicos y agentes medioambientales.

Por otro lado, Diego ha informado de que los incendios de Balboa y Castropodame, aunque permanecen activos, han rebajado su nivel a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 tras la evolución favorable registrada durante la noche, por lo que los efectivos mantendrán la vigilancia en ambas zonas para evitar posibles reproducciones.