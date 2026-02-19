La burgalesa Clara Nuño publica el libro 'Las niñas bonitas no pagan dinero', sobre las exigencias estéticas y sociales

Archivo - La periodista y escritora burgalesa Clara Nuño. - AGUILAR - Archivo

La periodista y escritora burgalesa Clara Nuño (1996) publica 'Las niñas bonitas no pagan dinero', un relato sobre las exigencias estéticas y sociales que marcan a las mujeres, para lo que recoge experiencias de su entorno.

Publicado con la editorial Aguilar, el libro, que ha salido a la venta este jueves, 19 de febrero, examina las exigencias estéticas, los mandatos sociales y las reglas no escritas que marcan la construcción de la identidad femenina desde la infancia.

La burgalesa explora así hasta dónde se puede llegar para ser deseada, mirada y aceptada, y lo hace con una "mirada mordaz y a la vez personal", según ha destacado la editorial en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, la publicación trata la relación entre madres e hijas, las violencias transmitidas de generación en generación y el aprendizaje temprano del cuerpo "como moneda de cambio", todo ello bajo una narración irónica a ratos y cruel de forma constante que reflexiona sobre deseo, vergüenza, imagen y poder.

Este es el primer libro de Nuño, quien trabaja como periodista freelance, centrada especialmente en el ámbito cultural, y vive entre el sur de Burgos y Madrid.