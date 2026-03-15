En Burgos, con el 53,10% escrutado, PP consigue 5 escaños, PSOE cuatro y Vox dos

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procura - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Burgos, con el 53,10 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP y obtiene cinco procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición es el PSOE, con cuatro procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en la provincia de Burgos es Vox, con dos procuradores.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, el PP ganaría un procurador, PSOE pierde uno y Vox se mantiene con dos.

Los resultados, con el 53,1% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 5 32.611 35,08 4 53.595 30,91 PSOE 4 31.894 34,31 5 56.466 32,57 VOX 2 17.128 18,42 2 28.726 16,57



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: