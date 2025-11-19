Burgos acoge los días 24 y 25 un encuentro sobre el testamento vital y la donación de cerebro

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá los días 24 y 25 de noviembre las XIII Jornadas Sociosanitarias del Centro Graciliano Urbaneja que en esta ocasión se van a centrar sobre la donación de cerebro para la ciencia y el testamento vital.

Según ha explicado el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, se trata de un encuentro que busca "visibilizar patologías y abrir espacios de reflexión sobre la salud y el bienestar".

El programa de este año incluye ponencias sobre "donación de cerebro y testamento vital", además de la proyección del documental 'Extremis'. Estos actos tendrán lugar en la antigua Estación del Tren.

La representante de la Asociación Daño Cerebral, Mónica Alba, ha detallado que el objetivo es "visibilizar las patologías" que se tratan en el centro Graciliano Urbaneja y "ofrecer un espacio para el aprendizaje de usuarios, familias y de la ciudadanía en general". El lema de esta edición es 'Pensando en salud, sintiendo a las personas', con especial atención a la donación del cerebro para la ciencia y el testamento vital.

Por su parte, la trabajadora social de la Asociación Burgalesa de personas afectadas por Déficit de Atención e Hiperactividad (Abudah), Alba Abad, ha presentado el programa que se compone de charlas a cargo de especialistas y la proyección, el martes 25, de un documental titulado extremis, al cual seguirá un coloquio. Abad ha destacado la "crudeza de la película y la importancia de ofrecer apoyo a personas con dificultades".

El edil de Sanidad, Carlos Niño, ha reafirmado el "compromiso" del Ayuntamiento con las asociaciones.