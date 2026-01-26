Burgos acoge el próximo fin de semana la fase local del Campeonato 'Campo a través' con 600 deportistas, de 10 a 15 años

Carolina Álvarez presenta la programación de Juegos Escolares del próximo fin de semana y la fase local de 'Campo a través'. - EUROPA PRESS

La presidenta del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha anunciado que la ciudad celebrará el próximo fin de semana, entre el 30 de enero y 1 de febrero, varias competiciones dentro de los Juegos Escolares, entre las que destaca la fase local del Campeonato de Campo a Través, que tendrá lugar este domingo, en el circuito Félix Hernando, con la participación de 600 deportistas entre los 10 y los 15 años.

Esta prueba forma parte de una fase clasificatoria que dará acceso a la final provincial, prevista para el próximo 9 de febrero en Lerma, y se enmarca dentro de un programa que combina la vertiente "participativa con una parte competitiva", como ha subrayado Álvarez.

La competición cuenta con recorridos adaptados a cada categoría y edad, desde circuitos de 1.960 metros para los mayores hasta tramos de 300 metros para los más pequeños. Las pruebas comenzarán a las 11.00 horas con las categorías cadete femenina y masculina y se prolongarán hasta las 12.45 horas, cuando competirán los alevines masculinos.

Los Juegos Escolares Municipales están dotados con una partida de 140.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Burgos "aporta en torno a 30.000 euros", además de poner las instalaciones y el personal, mientras que el resto corresponde a la Junta.

Junto al Campo a Través, durante el fin de semana también se celebrarán competiciones de deportes colectivos como fútbol sala, balonmano, voleibol y baloncesto, que se desarrollarán en distintos centros deportivos de la ciudad entre las 9.00 y las 15.00 horas, así como disciplinas minoritarias como ajedrez, atletismo en pista, tenis de mesa y tenis.

Por otro lado, el Ayuntamiento está trabajando en una nueva actividad dentro de los Juegos Escolares Municipales, denominada 'Atletismo divertido', que se celebrará el sábado 28 de febrero en el módulo cubierto de atletismo de San Amaro y estará dirigida a escolares nacidos entre 2017 y 2020, con el objetivo de fomentar la afición por esta disciplina entre los más pequeños.

El coste de inscripción "es reducido" y que aquellas familias con dificultades económicas podrán solicitar la gratuidad, ya que "el dinero no puede ser una limitación" para que un menor no practique un deporte, ha subrayado Álvarez.