Burgos celebra las bodas de plata de 'EnClave de Calle' con más de medio centenar de propuestas escénicas

BURGOS, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 25 edición del festival de artes escénicas 'EnClave de Calle' convertirá las calles de la capital en un "gran escenario abierto" entre el 11 y el 13 de septiembre, una cita "consolidada" con una programación que aúna talento local, nacional e internacional con la vocación de sacar la cultura de sus espacios tradicionales para propiciar un encuentro directo con los ciudadanos.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha presentado este jueves la nueva edición del festival acompañada por el concejal de Festejos, César barriada, en un acto en el que ha explicado que cartel anunciador de estas bodas de plata lleva la firma de la ilustradora Gadea Esteban.

Durante tres días, la ciudad acogerá disciplinas tan diversas como el circo, el teatro de calle, la danza, el clown, la magia y los espectáculos itinerantes diseñados para todos los públicos.

La Plaza de la Libertad, rebautizada este año como la 'plaza de los ingenios', concentrará las propuestas más participativas y familiares, destacando la instalación interactiva 'Struc.Tures' de la compañía francesa Atoll, varios carruseles singulares y el teatro de feria de la asociación neerlandesa Circusdrome con La fuente del amor.

Por su parte, el Paseo de Marceliano Santamaría acogerá formatos íntimos y de proximidad, como el teatro de objetos de Estefanía de Paz, con Olvido flores, la carpa Mundo Títeres de Galiot Teatre -que reúne piezas originales de 15 países- y las experiencias en miniatura de Kokoro Teatro y El Circo de la Luna.

Los espacios más emblemáticos del centro, como el Paseo del Espolón, la Plaza Mayor y la escalinata de San Fernando, servirán de marco para el circo de calle, la magia y pasacalles.

El circo contemporáneo y poético contará con referentes como Pakpaya, Siroco y Compañía,o Trakamatraka, además del número ambientado en la estética de los años veinte White bottom, protagonizado por Ramiro Vergaz.

En paralelo, el centro de creación escénica La Parrala celebrará su propio 25 aniversario con una programación especial que incluye a B de Foir y montajes de improvisación.

El tejido cultural burgalés tendrá un papel destacado con la participación de creadores locales como Baba Teatro, Margarito y Cía, Molécula Escénica y la propia Parrala, evidenciando el dinamismo y la capacidad creativa de la ciudad.

La asistencia a los espectáculos será mayoritariamente gratuita y aquellas funciones que requieran un control de aforo por motivos de espacio contarán con localidades que podrán retirarse previamente en el Teatro Principal o a través de la plataforma de teleentradas, mientras que en otros enclaves la gestión se realizará directamente sobre el terreno con la ayuda de los propios artistas.

Para facilitar la consulta de la agenda, el Ayuntamiento ha editado 6.000 ejemplares del programa de mano y 200 carteles informativos, los cuales se complementarán con acceso digital mediante código QR.

Todo el festival se financia íntegramente con fondos municipales, con una inversión cercana a los 150.000 euros.