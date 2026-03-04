Burgos celebrará la 29ª edición de las Jornadas del Mundo en Bicicleta los viernes del mes de marzo

Presentación de las Jornadas del Mundo en Bicicleta de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá los cuatro viernes del mes de marzo la 29ª edición de las Jornadas del Mundo en Bicicleta, que tratan de divulgar experiencias de aventureros y amantes de las dos ruedas en lo que es ya una cita "plenamente consolidada", según el concejal de Juventud, Carlos, Niño.

El evento está organizado por el colectivo 'BiciAventura' y se desarrollará durante los cuatro viernes de marzo en el salón de la Fundación Caja Círculo de la calle Concepción a las 20.30 horas. Las entradas, con un coste de tres euros, pueden adquirirse de forma anticipada en Deportes Manzanedo o en la propia taquilla de la Fundación Caja Círculo a partir de las 19.30 horas los días de las ponencias.

Durante la presentación de las jornadas, Niño ha destacado el éxito "ininterrumpido de esta iniciativa", que busca "acercar el mundo de la bici" a la ciudadanía como una manera de viajar y conocer el mundo.

El organizador de las jornadas, Luis Marquina, ha recordado la trayectoria de casi tres décadas en las que han pasado por Burgos 217 viajeros de 17 nacionalidades diferentes, entre los que ha destacado la visita del alemán Heinz Stücke, quien ostenta el récord de haber recorrido en bicicleta la misma distancia que separa la Luna de la Tierra, un total de 384.000 kilómetros.

La edición de este año, que contará con la participación de cinco hombres, cuatro mujeres y cuatro niños, arranca este viernes 6 de marzo con una propuesta cinematográfica sobre el río Mekong, titulada 'El río de los siete nombres'.

El viernes 13 será el turno de la logística familiar con un viaje por Estados Unidos, donde también participarán Pablo e Iris, nietos del propio Marquina, para demostrar "la importancia de que desde pequeñitos se les eduque en el amor por la bicicleta".

El viernes 20, el burgalés Pablo Noguero presentará su expedición al Ártico con una bicicleta construida por él mismo, mientras que el 27 de marzo cerrará el ciclo con una doble propuesta en la que, por una lado, una pareja de burgaleses que relatará un viaje cultural por el Mediterráneo y, por otro, la aventurera Laura Rincón, que tras 12 años viajando en solitario, ofrecerá una charla motivacional en el Centro Penitenciario de Burgos para llevar "un soplo de optimismo" a quienes no gozan de libertad.